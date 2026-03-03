Ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά την προεκλογική υπόσχεση ότι δεν θα ξεκινήσει κανέναν πόλεμο λόγω της τεταμένης αμερικανικής οικονομίας, σε στενή συνεργασία με το Ισραήλ, χτύπησε το Ιράν και συνεχίζει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε δηλώσεις από τον Λευκό Οίκο, ξεκαθάρισε ότι ο πόλεμος ενδέχεται να διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερις με πέντε εβδομάδες, ενώ εξετάζεται και η αποστολή χερσαίων δυνάμεων, κάτι που, αν συμβεί, αναμένεται να αυξήσει το κόστος της επιχείρησης «Epic Fury».

Σύμφωνα με όσα είναι γνωστά, οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποιούν πληθώρα βομβαρδιστικών (όπως stealth), μαχητικών (F-35 Lightning II, F-22 Raptor, F-16 Fighting Falcon κτλ.), μη επανδρωμένων αεροσκαφών (π.χ. MQ-9 Reaper), διάφορα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας και φυσικά μια ισχυρή ναυτική δύναμη, που πλαισιώνουν δύο αεροπλανοφόρα.

Από την έναρξη των επιχειρήσεων μέχρι και σήμερα, ο αμερικανικός στρατός έχει χτυπήσει περισσότερους από 1.250 στόχους στο Ιράν, καταστρέψει 11 ιρανικά πλοία και έχει εξοντώσει τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, μαζί με άλλους 48 αξιωματούχους.

Ο Κρίστοφερ Πρέμπλ, ανώτερος ερευνητής στο Stimson Center, δήλωσε στο Al Jazeera ότι δεν μπορεί να εκτιμηθεί επίσημα το κόστος του πολέμου, ο οποίος είναι σε εξέλιξη, καθώς για επιχειρησιακούς λόγους απουσιάζουν μερικά κρίσιμα δεδομένα. Ωστόσο, με βάση τα στοιχεία από τον πόλεμο των 12 ημερών που έγινε το καλοκαίρι και ήταν παρόμοιος, σε συνδυασμό με λειτουργικά κόστη που είναι γνωστά, μπορεί να υπάρξει μια ανεπίσημη εκτίμηση.

Η έκθεση «2025 Costs of War» του Πανεπιστημίου Brown ανέφερε ότι από τις 7 Οκτωβρίου 2023, οι ΗΠΑ έχουν παράσχει στο Ισραήλ στρατιωτική βοήθεια ύψους περίπου 21,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Επιπλέον, οι Αμερικανοί φορολογούμενοι έχουν χρηματοδοτήσει τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ για την υποστήριξη του Ισραήλ στη Υεμένη, στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με κόστος που κυμαίνεται από 9,65 έως 12,07 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό ανεβάζει το συνολικό κόστος των ΗΠΑ που συνδέεται με τη σύγκρουση σε 31,35 δισεκατομμύρια δολάρια έως 33,77 δισεκατομμύρια δολάρια, και συνεχίζει να αυξάνεται.

Ακόμη, η στρατιωτική ενίσχυση πριν από την επίθεση, συμπεριλαμβανομένης της αναδιάταξης αεροσκαφών, της ανάπτυξης περισσότερων από δώδεκα πολεμικών πλοίων και της κινητοποίησης περιφερειακών πόρων, εκτιμάται ότι κόστισε επιπλέον 630 εκατομμύρια δολάρια.

Αναφορές του πρακτορείου ειδήσεων Anadolou εκτίμησαν ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να έχουν δαπανήσει περίπου 779 εκατομμύρια δολάρια κατά τις πρώτες 24 ώρες της επιχείρησης «Epic Fury».

Είναι βιώσιμος ο πόλεμος;

Ο ερευνητής Κρίστοφερ Πρέμπλ δήλωσε ότι η εκτίμηση του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων μπορεί να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, όμως το κόστος μπορεί να είναι μεγαλύτερο αν υπολογιστούν οι απώλειες εξοπλισμού.

Ενδεικτικά, τουλάχιστον τρία αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη καταρρίφθηκαν στο Κουβέιτ, σε ένα περιστατικό που οι αμερικανικές αρχές χαρακτήρισαν ως «φίλια πυρά». Επιπλέον, ακόμη κι αν δεν καταγραφούν απώλειες εξοπλισμού στις επιχειρήσεις, χρησιμοποιούνται πυρομαχικά που χρειάζονται αναπλήρωση και μόνο φθηνά δεν είναι.

«Είναι βιώσιμο από πλευράς κόστους. Εννοώ, έχουμε έναν αμυντικό προϋπολογισμό ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων στις ΗΠΑ και ένα αίτημα να φτάσει τα 1,5 τρισεκατομμύρια, το οποίο θεωρώ ακραίο, αλλά για το οποίο ο πρόεδρος έχει δεσμευτεί», δήλωσε ο Πρέμπλ.

«Έτσι, ένα τρισεκατομμύριο δολάρια είναι ένα μεγάλο ποσό. Το ερώτημα αφορά το πραγματικό απόθεμα όπλων στο οπλοστάσιο των ΗΠΑ, ειδικά τα αναχαιτιστικά όπλα – όπως οι πύραυλοι Patriot ή SM-6, τυπικοί πύραυλοι που χρησιμοποιούνται ως αναχαιτιστικά όπλα για βαλλιστικούς πυραύλους», τόνισε ο ερευνητής.

Ως παράδειγμα έφερε τον πόλεμο των 12 ημερών. Τότε, το Ισραήλ μπορεί να κέρδιζε στο πεδίο της μάχης, αλλά ξέμενε από πυρομαχικά, με τα αποθέματά του να μην έχουν αναπληρωθεί πλήρως ακόμη και σήμερα που διεξάγεται νέος πόλεμος.

«Μερικά από αυτά τα όπλα προορίζονταν να σταλούν σε άλλα μέτωπα, όπως στην Ουκρανία, στην Ασία και στον Ινδο-Ειρηνικό. Θα ήταν σημαντικά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης εκεί. Επομένως, θα υπήρχε κάποια ανησυχία αν τα απομάκρυναν από εκεί, ώστε να έχουν αποθέματα για να χτυπήσουν το Ιράν».