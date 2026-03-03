Διάχυτο είναι το αίσθημα ανησυχίας στην Κύπρο μετά το χτύπημα στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι και την όξυνση και διεύρυνση των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή.

Οι εξελίξεις, η ρευστή κατάσταση που αυτές έχουν δημιουργήσει, έχουν προκαλέσει ανασφάλεια και σε πολλούς φοιτητές από την Ελλάδα αλλά και ξένους που σπουδάζουν στην Κύπρο.

Ήδη υπάρχει ένα κύμα φοιτητών, μεταξύ αυτών και Κρητικοί, που επιλέγουν να φύγουν προσωρινά από το νησί μέχρι να υπάρξει αποκλιμάκωση.

Χανιώτισσα 20χρονη φοιτήτρια σε πανεπιστήμιο της Κύπρου μίλησε στο Flashnews.gr και περιέγραψε την εικόνα που επικρατεί:

«Στην Κύπρο βρίσκονται αρκετοί φοιτητές και από τα Χανιά και από όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς, δεν υπάρχει πλήρης ενημέρωση για τα γεγονότα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, οπότε τα πανεπιστήμια δεν ξέρουν πώς να δράσουν. Μας έχουν δώσει την άδεια να φύγουμε για λίγες μέρες και να επιστρέψουμε στις οικογένειές μας.

Γενικά, υπάρχει ανησυχία γιατί βρισκόμαστε στην άγνοια και δε γνωρίζουμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε με αποτέλεσμα να προκύπτει αυτός ο πανικός. Είναι πολλά τα παιδιά που θέλουν να φύγουν. Από χθες το βράδυ έχουν ήδη αναχωρήσει αρκετοί φοιτητές και μέσα στις επόμενες 48 ώρες θα αναχωρήσουν ακόμη περισσότερα άτομα».

Όπως μας λέει, υπάρχει ακόμα μικρή διαθεσιμότητα σε πτήσεις, ωστόσο οι τιμές έχουν αυξηθεί:

«Είναι πολύ περιορισμένες οι πτήσεις και ακριβές. Έχουν ανέβει ήδη οι τιμές μέχρι και 3 φορές πιο πάνω από αυτές που ίσχυαν. Είναι τιμές παρόμοιες με αυτές που ισχύουν σε περίοδο εορτών και διακοπών – που είναι πιο ακριβές. Προστέθηκαν κάποιες επιπλέον πτήσεις αλλά και σε αυτές το κόστος του εισιτηρίου είναι υψηλό. Εγώ επιστρέφω αύριο με το καλό στα Χανιά, καθώς δε βρήκα εισιτήριο για πιο νωρίς».

Τέλος, μας λέει ότι η ανησυχία είναι ευρύτερη, ειδικά στις οικογένειες που βρίσκονται περιφερειακά της βάσης όπου έγινε η επίθεση. «Εμείς έχουμε την επιλογή να φύγουμε και να γυρίσουμε στην Ελλάδα και να είμαστε με τις οικογένειές μας. Οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν εδώ δεν έχουν πολλές επιλογές, οπότε περιμένουν να δουν τι θα γίνει» καταλήγει η Χανιώτισσα φοιτήτρια.