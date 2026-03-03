Παρά την οριακή βελτίωση του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης στις -49,2 μονάδες τον Φεβρουάριο (από -50,3 τον Ιανουάριο), οι Έλληνες παραμένουν οι πιο απαισιόδοξοι καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ, η ελαφριά ανάκαμψη στα οικονομικά των νοικοκυριών και η μικρή βελτίωση της γενικότερης εικόνας της χώρας συνοδεύονται από μια ήπια ενίσχυση της πρόθεσης για αγορές, την ώρα όμως που η τάση για αποταμίευση υποχωρεί ελαφρώς.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, οι αρνητικές εκτιμήσεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους κατά τους προηγούμενους 12 μήνες περιορίστηκαν ήπια στις -47,7 (από -49,0) μονάδες. Το 65% των νοικοκυριών εκτίμησε ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, ενώ το 2% θεωρεί πως επήλθε μικρή βελτίωση.

Οι αρνητικές προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους κατά τους προσεχείς 12 μήνες ενισχύθηκαν οριακά τον Φεβρουάριο στις -46,6 (από -46,4). Το 62% των νοικοκυριών αναμένει ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, ενώ το 3% προβλέπει μικρή βελτίωση.

Ο αρνητικός δείκτης των προβλέψεων των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας τους το προσεχές 12μηνο υποχώρησε ήπια τον Φεβρουάριο και διαμορφώθηκε στις -54,0 (από -55,4) μονάδες. Το 70% των καταναλωτών προέβλεψε ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας, έναντι 21% (από 19%) το οποίο αναμένει σταθερότητα.

Η πρόθεση των καταναλωτών για σημαντικές αγορές τους προσεχείς 12 μήνες (επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών κ.λπ.) βελτιώθηκε ελαφρά με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις -48,5 (από -50,4) μονάδες. Το 58% (από 60%) των καταναλωτών προέβλεψε ότι θα προβεί σε λιγότερες ή πολύ λιγότερες δαπάνες, ενώ το 5% (από 4%) αναμένει το αντίθετο.

Ο δείκτης της πρόθεσης για αποταμίευση τους προσεχείς 12 μήνες εξασθένισε οριακά στις -68,9 μονάδες από -68,7 τον Ιανουάριο. Το 86% των νοικοκυριών δεν θεωρεί πιθανή την αποταμίευση στο επόμενο 12μηνο, ενώ το 14% τη θεωρεί πιθανή ή πολύ πιθανή.

Ο δείκτης πρόβλεψης για την εξέλιξη της ανεργίας τους προσεχείς 12 μήνες κλιμακώθηκε ήπια τον Φεβρουάριο, στις +18,8 μονάδες, από +18,2 τον Ιανουάριο. Το ποσοστό των νοικοκυριών που προέβλεψε μικρή ή αισθητή άνοδο της ανεργίας διαμορφώθηκε στο 36% (από 35%), με το 12% των ερωτηθέντων να αναμένει ελαφρά μείωσή της.

Ο θετικός δείκτης για τις προβλέψεις μεταβολών στις τιμές τους προσεχείς 12 μήνες κλιμακώθηκε σημαντικά τον Φεβρουάριο και διαμορφώθηκε στις +40,8 μονάδες, έναντι +38,6 μονάδων τον Ιανουάριο. Το 68% (από 65%) των νοικοκυριών προέβλεψε άνοδο τιμών με τον ίδιο ή ταχύτερο ρυθμό και το 10% (από 12%) αναμένει σταθερότητα.

Σχετικά με τις εκτιμήσεις για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού, το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνει ότι «μόλις τα βγάζει πέρα» διαμορφώθηκε στο 65%, όσο και τον προηγούμενο μήνα, ενώ στο 8% ενισχύθηκε οριακά το ποσοστό όσων αναφέρουν ότι αντλούν από τις αποταμιεύσεις τους. Οι καταναλωτές που δήλωσαν ότι αποταμιεύουν λίγο ή πολύ αποτελούν το 20% του συνόλου, ενώ το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι «έχουν χρεωθεί» διαμορφώθηκε στο 6% από 7% τον προηγούμενο μήνα.

Στο ερώτημα το οποίο αξιολογεί τον βαθμό αβεβαιότητας των νοικοκυριών ως προς τις μελλοντικές οικονομικές εξελίξεις, το 60% έκρινε τον Φεβρουάριο ότι η οικονομική κατάστασή του μπορεί να προβλεφθεί δύσκολα ή σχετικά δύσκολα, χαμηλότερα από το 62,7% τον προηγούμενο μήνα.