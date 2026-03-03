Το πρόσωπο που θα διαδεχτεί τον ανώτατο Ηγέτη του Ιράν θα κρίνει αν η Ισλαμική Δημοκρατία θα επιλέξει συμφωνία ή ολοκληρωτική σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ

Τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες, οι Ιρανοί κληρικοί θα κληθούν να αποφασίσουν αν η Ισλαμική Δημοκρατία θα επιδιώξει αποκλιμάκωση ή αν θα προχωρήσει σε μια αυτοκαταστροφική αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, όπως αναφέρει η Telegraph. Μετά τις αεροπορικές επιδρομές που σκότωσαν το Σάββατο τον Ανώτατο Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, η χώρα βρίσκεται σε καμπή, ενώ αρκετοί από τους προηγούμενους πιθανούς διαδόχους σκοτώθηκαν την πρώτη ημέρα του πολέμου. «Δεν θα είναι κανείς από αυτούς που σκεφτόμασταν, γιατί είναι όλοι νεκροί», παραδέχτηκε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στο προσκήνιο έχουν αναδειχτεί τέσσερα πρόσωπα που διεκδικούν την εξουσία μετά τη δολοφονία του αγιατολάχ.

Αλιρεζά Αραφί – Πιθανή στρατηγική: Κατάπαυση του πυρός

Η πορεία προς την αποκλιμάκωση περνά μέσα από τον Αλιρεζά Αραφί, τον 67χρονο κληρικό που επιλέχθηκε να συμμετάσχει στο προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε στον ομόλογό του από το Ομάν ότι το Ιράν είναι «ανοιχτό σε κάθε σοβαρή προσπάθεια» για να σταματήσει η κλιμάκωση, στέλνοντας το πρώτο διπλωματικό μήνυμα ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να αναζητά διέξοδο από τον πόλεμο. Αν οι κληρικοί επιλέξουν τον Αλιρεζά Αραφί ως Ανώτατο Ηγέτη, αυτό θα σηματοδοτήσει πρόθεση επιστροφής σε διπλωματικό πλαίσιο.

Ο Αραφί ελέγχει τα ιρανικά σεμινάρια και την υποδομή θρησκευτικής εκπαίδευσης, γεγονός που του προσδίδει ισχυρά κληρικά διαπιστευτήρια. Το αμφιλεγόμενο ταξίδι του στη Μόσχα το 2023, όπου συναντήθηκε με Ρώσους αξιωματούχους και συζήτησε την επιθυμία του Ιράν για «εκτεταμένη συνεργασία με τη Ρωσία», υποδηλώνει ότι διαθέτει στήριξη από το Κρεμλίνο.

Ωστόσο, η επιλογή του πιθανότατα θα σήμαινε ότι θα λειτουργεί ως συμβολική μορφή, ενώ η πραγματική εξουσία θα βρίσκεται στα χέρια της οικογένειας Λαριτζανί. Σε αυτό το σενάριο, ο Αραφί θα προσέφερε τη θρησκευτική νομιμοποίηση, ενώ οι αδελφοί Αλί και Σαντέκ Λαριτζανί, βασικά μέλη του εσωτερικού κύκλου του Χομεϊνί, θα ασκούσαν τον ουσιαστικό έλεγχο, αξιοποιώντας τη διαμεσολάβηση του Ομάν για να διαπραγματευτούν κατάπαυση του πυρός που θα διατηρεί τα βασικά συμφέροντα του καθεστώτος: τερματισμό των επιδρομών, διατήρηση μέρους του πυρηνικού προγράμματος και αποφυγή αλλαγής καθεστώτος.

Η Ρωσία θα εγγυόταν τη συμφωνία, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποδέχονταν περιορισμένο εμπλουτισμό ουρανίου με αντάλλαγμα επαληθεύσιμους περιορισμούς που θα απέτρεπαν την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Ωστόσο, υπάρχουν εμπόδια, καθώς σκληροπυρηνικοί θεωρούν τη διαπραγμάτευση προδοσία, διοικητές των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ζητούν εκδίκηση για τους νεκρούς συναδέλφους τους και κληρικοί έχουν εκδώσει φετφά ζητώντας αντίποινα για τον θάνατο του Χαμενεΐ.

Μοχαμάντ Μεχντί Μιρμπαγκερί – Πιθανή στρατηγική: Αυτοκτονική κλιμάκωση

Ο 66χρονος κληρικός Μοχαμάντ Μεχντί Μιρμπαγκερί εκφράζει το πιο ριζοσπαστικό ιδεολογικό ρεύμα στο Ιράν, με αποκαλυπτική θεολογία και απόλυτη πολιτική στάση. Σε τηλεοπτική του δήλωση ανέφερε ότι «για να φτάσουμε στον στόχο της θεϊκής εγγύτητας, ακόμη κι αν σκοτωθεί ο μισός πληθυσμός του κόσμου, αξίζει. Επομένως, η δολοφονία 42.000 ανθρώπων στη Γάζα δεν έχει σημασία μπροστά σε αυτόν τον μεγάλο στόχο».

Η λογική αυτή, που θεωρεί αποδεκτό το τίμημα δεκάδων χιλιάδων νεκρών για θεολογικούς σκοπούς, πιθανόν να εφαρμοστεί τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική πολιτική. Η επιλογή του θα σήμαινε απόρριψη κάθε διαπραγματευτικής λύσης και δέσμευση σε ολοκληρωτικό πόλεμο ανεξαρτήτως συνεπειών. Ο Μιρμπαγκερί αντιλαμβάνεται την Ισλαμική Δημοκρατία ως μέρος του «μεγάλου σχεδίου του Θεού» και θεωρεί τη σύγκρουση μεταξύ «πιστών και απίστων» αναπόφευκτη.

Το ιδανικό μοντέλο διακυβέρνησής του είναι το «μαξιμαλιστικό βελαγιάτ-ε φακίχ», που κατευθύνει πλήρως όλες τις πτυχές της κοινωνίας προς την «εγκαθίδρυση του μονοθεϊσμού» χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς. Σε αυτό το σενάριο, το Ιράν θα συνέχιζε την «Επιχείρηση Αληθινή Υπόσχεση 4» με διαρκείς επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, σε ισραηλινές πόλεις και σε κράτη του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις.

Ως Ανώτατος Ηγέτης, θα διέταζε επιθέσεις σε αεροπλανοφόρα, σε πετρελαϊκές υποδομές στη Σαουδική Αραβία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και θα διατηρούσε κλεινά τα Στενά του Ορμούζ, απ’ όπου διέρχεται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντούσαν με συντριπτική ισχύ, ενδεχομένως πλήττοντας τις εναπομείνασες κρατικές υποδομές, επιβάλλοντας πλήρη οικονομικό αποκλεισμό και στηρίζοντας επιχειρήσεις αλλαγής καθεστώτος. Το σενάριο αυτό θα οδηγούσε στην καταστροφή του Ιράν, ωστόσο η θεολογία του Μιρμπαγκερί αντιμετωπίζει το μαρτύριο ως νίκη.

Ο ίδιος έχει δηλώσει επίσης ότι «το μοντέλο προόδου πρέπει να κάνει πολλά πράγματα, ώστε οι γυναίκες να τηρούν το χιτζάμπ και όχι απλώς να βασίζεται στην πειθώ», υποδηλώνοντας ότι το όραμά του υπερβαίνει την απλή επιβίωση και στοχεύει σε συνολική ιδεολογική μεταμόρφωση. Αν η Ισλαμική Δημοκρατία δεν μπορεί να επιτύχει αυτή τη μεταμόρφωση, τότε, κατά τον ίδιο, η καταστροφή αποτελεί αποδεκτό αποτέλεσμα.

Σαντέκ Λαριτζανί – Πιθανή στρατηγική: Πραγματιστική επιβίωση

Η ελεγχόμενη διαδοχή περνά από τον 64χρονο επικεφαλής του Συμβουλίου Σκοπιμότητας, Σαντέκ Λαριτζανί, τον οποίο ο αδελφός του Αλί έχει προωθήσει ως υποψήφιο ικανό να διατηρήσει συναίνεση μεταξύ των φατριών σε περιόδους κρίσης. Ο Σαντέκ Λαριτζανί υπηρέτησε ως επικεφαλής της Δικαιοσύνης κατά τη σκληρή καταστολή του Πράσινου Κινήματος το 2009, εδραιώνοντας σκληροπυρηνικά διαπιστευτήρια.

Ταυτόχρονα, έχει κατά καιρούς επικρίνει τη διαφθορά, αν και θεωρείται και ο ίδιος διεφθαρμένος, και έχει στηρίξει περιορισμένες νομικές μεταρρυθμίσεις, αποκτώντας μια στοιχειώδη μετριοπαθή αξιοπιστία. Κυρίως, έχει αποφύγει πολωτικές δηλώσεις ή ενέργειες που έπληξαν άλλους υποψηφίους. Σε αυτό το σενάριο, η Συνέλευση των Ειδικών τον επιλέγει απευθείας, σηματοδοτώντας προτεραιότητα στη θεσμική συνέχεια έναντι της ιδεολογικής καθαρότητας.

Ο Σαντέκ θα ακολουθούσε τις πολιτικές του Χαμενεΐ χωρίς το προσωπικό του χάρισμα, διατηρώντας αντιπαράθεση με τη Δύση αλλά αποφεύγοντας αυτοκτονική κλιμάκωση, προστατεύοντας το πυρηνικό πρόγραμμα, ενώ θα εξερευνούσε διπλωματικούς περιορισμούς και καταστέλλοντας τη διαφωνία επιτρέποντας παράλληλα περιορισμένη οικονομική μεταρρύθμιση. Τα δίκτυα της οικογένειας Λαριτζανί, οι στρατηγικοί γάμοι και η τοποθέτηση συμμάχων σε καίριες θέσεις θα συγκροτούσαν έναν κυβερνητικό συνασπισμό. Ο Αλί Λαριτζανί θα συνέχιζε τη διαχείριση κρίσεων ως γραμματέας του συμβουλίου εθνικής ασφάλειας, ενώ ο Σαντέκ θα προήδρευε στο Συμβούλιο Σκοπιμότητας. Το σενάριο αυτό προσφέρει την καλύτερη πιθανότητα επιβίωσης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όχι μέσω νίκης αλλά μέσω αντοχής.

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Πιθανή στρατηγική: Στρατιωτικό πραξικόπημα

Ένα ενδεχόμενο στρατιωτικής δικτατορίας θα μπορούσε να προκύψει μέσω του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεύτερου γιου του νεκρού ανώτατου ηγέτη, ο οποίος επί χρόνια δρούσε στο παρασκήνιο ως ανεπίσημος αναπληρωτής και πιθανός διάδοχος του πατέρα του. Αν επέζησε των επιθέσεων και η Συνέλευση των Ειδικών αδυνατεί να συμφωνήσει σε διάδοχο, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης θα μπορούσαν να τον επιβάλουν διά της στρατιωτικής ισχύος.

Ως γιος του Χαμενεΐ διαθέτει δυναστική νομιμοποίηση, γνωρίζει σε βάθος τον μηχανισμό εξουσίας και είναι αποδεκτός από διοικητές που ζητούν εκδίκηση. Σε αυτό το σενάριο, το Ιράν μετατρέπεται σε ανοιχτή στρατιωτική δικτατορία, με το πρόσχημα της κληρικής διακυβέρνησης να διατηρείται, αλλά την ουσιαστική εξουσία να ανήκει στους στρατιωτικούς. Το προσωρινό συμβούλιο γίνεται μόνιμο, με εναλλασσόμενους διοικητές να αντικαθιστούν πολιτικούς αξιωματούχους, ενώ το Ιράν επιδιώκει «ισχυρά πλήγματα στο κουρασμένο στρατιωτικό σώμα του εχθρού», ενισχύοντας παράλληλα την εσωτερική καταστολή.

Κίνδυνος εμφυλίου πολέμου και διάλυσης

Ένα στρατιωτικό πραξικόπημα υπό τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυτό που όλα τα προηγούμενα σενάρια επιδιώκουν να αποφύγουν: εμφύλιο πόλεμο και αποσχιστικά κινήματα. Οι κουρδικές περιοχές στο βορειοδυτικό Ιράν ενδέχεται να κηρύξουν ανεξαρτησία, οι αραβικοί πληθυσμοί στην επαρχία Χουζεστάν, όπου βρίσκεται μεγάλο μέρος των πετρελαϊκών υποδομών, να κινητοποιηθούν, ενώ οι Μπαλούχ στο νοτιοανατολικό τμήμα να εντείνουν τις επιθέσεις τους.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, το Ιράν θα διασπαστεί σε ζώνες ελέγχου: έναν πυρήνα υπό τον έλεγχο των Φρουρών γύρω από την Τεχεράνη, αυτόνομες κουρδικές περιοχές στα βορειοδυτικά, αραβικές περιοχές στα νοτιοδυτικά και εδάφη των Μπαλούχ στα νοτιοανατολικά. Η Ισλαμική Δημοκρατία που ίδρυσε ο Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί θα επιβίωνε ως συρρικνωμένο κράτος, ελέγχοντας ίσως το μισό της πρώην επικράτειάς της, διεξάγοντας ταυτόχρονα πολλαπλές επιχειρήσεις κατά ανταρτών.