Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπολύουν αεροπορικές επιδρομές σε όλη την επικράτεια του Ιράν και η Τεχεράνη με τη σειρά της απαντά με βαλλιστικούς πυραύλους και drones σε τουλάχιστον 10 χώρες της ευρύτερης περιοχής, αυξάνεται διαρκώς η παγκόσμια ανησυχία για γενίκευση της έντασης που θα μπορούσε να εξελιχθεί και σε έναν Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σε περίπτωση κλιμάκωσης των συγκρούσεων, ορισμένες χώρες και περιοχές του πλανήτη θεωρούνται σχετικά ασφαλείς για τους πολίτες, λόγω γεωγραφικής θέσης, πολιτικής ουδετερότητας ή φυσικών πλεονεκτημάτων.

Ανταρκτική

Η πιο νότια ήπειρος του πλανήτη θεωρείται ένα από τα ασφαλέστερα μέρη για επιβίωση σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου. Η μεγάλη απόσταση από χώρες με πυρηνικά όπλα και η έκταση άνω των 14 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων παρέχουν αρκετό χώρο για καταφύγιο. Ωστόσο, το παγωμένο κλίμα και οι ακραίες θερμοκρασίες αποτελούν σημαντική πρόκληση για διαβίωση.

Ισλανδία

Ένα από τα πιο ειρηνικά κράτη στον κόσμο, με σταθερή ουδετερότητα και γεωγραφική απομόνωση. Η χώρα δεν έχει συμμετάσχει ποτέ σε πλήρους κλίμακας πόλεμο και η πολιτική της ουδετερότητα μειώνει τον κίνδυνο στοχοποίησης. Η Ισλανδία υποστηρίζει την Ουκρανία μέσω χρηματοδότησης και περιορισμένων μεταφορικών μέσων, αλλά παραμένει γεωγραφικά απομονωμένη από τις κύριες ζώνες πολέμου.

Νέα Ζηλανδία

Η χώρα κατατάσσεται δεύτερη στον Παγκόσμιο Δείκτη Ειρήνης και διατηρεί ουδέτερη στάση στις περισσότερες διεθνείς συγκρούσεις. Το ορεινό ανάγλυφο προσφέρει πρόσθετη προστασία στους πολίτες, ενώ η κυβέρνηση έχει παρέχει οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία και υποστήριξη σε διεθνείς δικαστικές διαδικασίες κατά της Ρωσίας.

Ελβετία

Η Ελβετία συνδέεται διαχρονικά με την πολιτική ουδετερότητα και διαθέτει πυρηνικά καταφύγια. Η ορεινή γεωγραφία και η περίκλειστη θέση της την καθιστούν δύσκολο στόχο σε στρατιωτικές επιθέσεις. Η χώρα δεν έχει εμπλακεί στρατιωτικά στην Ουκρανία, ενώ η ουδετερότητά της θεωρείται ότι μειώνει την πιθανότητα σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Ινδονησία και Τουβαλού

Και οι δύο περιοχές ακολουθούν ουδέτερη εξωτερική πολιτική και δεν αποτελούν στρατηγικούς στόχους. Η Τουβαλού έχει μικρό πληθυσμό περίπου 11.000 κατοίκων και περιορισμένες υποδομές, καθιστώντας την ανεπιθύμητο στόχο για οποιονδήποτε επιτιθέμενο.

Αργεντινή

Παρά την ιστορική εμπλοκή σε συγκρούσεις, όπως ο Πόλεμος των Φόκλαντ το 1982, διαθέτει αφθονία καλλιεργειών και φυσικών πόρων, προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα επιβίωσης σε περίπτωση κρίσης τροφίμων ή πυρηνικών επιπτώσεων.

Μπουτάν

Η χώρα είναι περίκλειστη, περιβάλλεται από ορεινές περιοχές και έχει υιοθετήσει ουδέτερη στάση σε διεθνείς συγκρούσεις από το 1971, καθιστώντας την δύσκολο στόχο.

Χιλή

Με μακρά ακτογραμμή, πλούσια φυσικά αποθέματα και ανεπτυγμένες υποδομές, η Χιλή θεωρείται από τις πιο ασφαλείς χώρες στη Νότια Αμερική σε περίπτωση παγκόσμιας κρίσης.

Φίτζι

Το νησιωτικό κράτος βρίσκεται 2.700 μίλια μακριά από την Αυστραλία και διαθέτει μικρό στρατό, γεγονός που το καθιστά μη στρατηγικό στόχο. Η γεωγραφική απομόνωση και η ειρηνική πολιτική του συνδράμουν στην ασφάλεια των κατοίκων.