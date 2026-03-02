Η πολεμική αεροπορία του Κατάρ κατέρριψε σήμερα δύο ιρανικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας, αφότου η Ισλαμική Δημοκρατία στόχευσε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στο εμιράτο.

«Η πολεμική αεροπορία του Κατάρ κατέρριψε με επιτυχία δύο αεροσκάφη SU-24 από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Επίσης, αναχαίτισε επτά βαλλιστικούς πυραύλους χρησιμοποιώντας συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και πέντε drones, τα οποία στόχευσαν σήμερα διάφορες περιοχές της χώρας», αναφέρει το υπουργείο Άμυνας στην ανακοίνωσή του.