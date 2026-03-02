Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε δηλώσεις που έκανε από τον Λευκό Οίκο, υποστήριξε ότι το Ιράν διαθέτει πυραύλους που μπορούν να φτάσουν μέχρι και την Αμερική, λόγος για τον οποίο διεξάγεται ο νέος πόλεμος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε:

«Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεχίζουν την επιχείρηση για να αφανίσουν τις απειλές που προβάλλει το Ιράν και το τρομακτικό καθεστώς του. Μετά τον πόλεμο των 12 ημερών, οι Ιρανοί συνέχισαν να μας απειλούν και το πυραυλικό τους πρόγραμμα».

Το καθεστώς ήδη έχει πυραύλους με βεληνεκές να χτυπήσουν την Ευρώπη και ακόμη να φτάσουν στην όμορφη Αμερική μας. Σκοπός ήταν να καλύψουν αυτά τα προγράμματα. Ένα ιρανικό καθεστώς οπλισμένο με βαλλιστικούς πυραύλους είναι απειλή προς τον αμερικανικό λαό.

Επίσης, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν βυθίσει 10 πολεμικά πλοία του Ιράν, αλλά και πως έχουν καταστρέψει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του.

Επιπλέον, χαρακτήρισε «χαζή» τη συμφωνία της κυβέρνησης Ομπάμα με την Τεχεράνη για τα πυρηνικά, τονίζοντας ότι η επιχείρηση θα συνεχιστεί με σφοδρότητα.

«Είμαστε ο πιο ισχυρός στρατός στον κόσμο, με άνεση θα επικρατήσουμε», είπε, αναφέροντας ότι ο πόλεμος αναμένεται να συνεχιστεί για τέσσερις έως και πέντε εβδομάδες το λιγότερο, μέχρι να αφανιστεί η ηγεσία του Ιράν.

Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν πρόκειται να εξελιχθούν σε «ατέρμονο πόλεμο», ξεκαθαρίζοντας πως ο στόχος της Ουάσινγκτον είναι σαφής: η καταστροφή ιρανικών επιθετικών πυραύλων, της παραγωγικής τους βάσης, του Πολεμικού Ναυτικού και κρίσιμων υποδομών ασφαλείας της Τεχεράνης.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο – την πρώτη μετά την έναρξη των επιχειρήσεων ΗΠΑ και Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας – ο Χέγκσεθ απέφυγε να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη διάρκεια της εκστρατείας, τονίζοντας ότι η τελική απόφαση ανήκει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Τους χτυπάμε χειρουργικά, συντριπτικά και αμετανόητα», υπογράμμισε, επισημαίνοντας πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν Αμερικανοί στρατιώτες σε ιρανικό έδαφος. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν «όσο χρειαστεί» για να διασφαλίσουν τα εθνικά τους συμφέροντα, αποφεύγοντας να αποκαλύψει επιχειρησιακές λεπτομέρειες. «Ο πρόεδρος διασφαλίζει ότι οι αντίπαλοί μας γνωρίζουν πως θα φτάσουμε μέχρι εκεί που απαιτείται», σημείωσε.

Ξεκαθάρισε ακόμη ότι η επιχείρηση δεν αποτελεί «άσκηση οικοδόμησης της δημοκρατίας» ούτε πόλεμο αλλαγής καθεστώτος. «Τέλος οι ανόητοι κανόνες μάχης, όχι άλλο τέλμα για οικοδόμηση χώρας», δήλωσε, επιχειρώντας να διαφοροποιήσει τη σημερινή στρατηγική από τις πολυετείς παρεμβάσεις των τελευταίων δεκαετιών.