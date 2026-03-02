Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν πρόκειται να εξελιχθούν σε «ατέρμονο πόλεμο», ξεκαθαρίζοντας πως ο στόχος της Ουάσινγκτον είναι σαφής: η καταστροφή ιρανικών επιθετικών πυραύλων, της παραγωγικής τους βάσης, του Πολεμικού Ναυτικού και κρίσιμων υποδομών ασφαλείας της Τεχεράνης.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο – την πρώτη μετά την έναρξη των επιχειρήσεων ΗΠΑ και Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας – ο Χέγκσεθ απέφυγε να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη διάρκεια της εκστρατείας, τονίζοντας ότι η τελική απόφαση ανήκει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Τους χτυπάμε χειρουργικά, συντριπτικά και αμετανόητα», υπογράμμισε, επισημαίνοντας πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν Αμερικανοί στρατιώτες σε ιρανικό έδαφος. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν «όσο χρειαστεί» για να διασφαλίσουν τα εθνικά τους συμφέροντα, αποφεύγοντας να αποκαλύψει επιχειρησιακές λεπτομέρειες. «Ο πρόεδρος διασφαλίζει ότι οι αντίπαλοί μας γνωρίζουν πως θα φτάσουμε μέχρι εκεί που απαιτείται», σημείωσε.

Ξεκαθάρισε ακόμη ότι η επιχείρηση δεν αποτελεί «άσκηση οικοδόμησης της δημοκρατίας» ούτε πόλεμο αλλαγής καθεστώτος. «Τέλος οι ανόητοι κανόνες μάχης, όχι άλλο τέλμα για οικοδόμηση χώρας», δήλωσε, επιχειρώντας να διαφοροποιήσει τη σημερινή στρατηγική από τις πολυετείς παρεμβάσεις των τελευταίων δεκαετιών.

Παράλληλα, απέρριψε τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων. «Ειρηνικές πυρηνικές φιλοδοξίες δεν χρειάζεται να θάβονται κάτω από βουνά», ανέφερε χαρακτηριστικά, κατηγορώντας το ιρανικό καθεστώς για απόπειρα απόκρυψης των πραγματικών του προθέσεων.

Ο Αμερικανός υπουργός επαίνεσε τη συνεργασία του Ισραήλ, ενώ άφησε αιχμές κατά «παραδοσιακών συμμάχων» που, όπως είπε, εμφανίζονται σοκαρισμένοι από τη χρήση βίας. Αναγνώρισε επίσης ότι ήδη υπάρχουν απώλειες, επιβεβαιώνοντας τον θάνατο τεσσάρων Αμερικανών στρατιωτών από την έναρξη της επιχείρησης.

«Δεν ξεκινήσαμε εμείς αυτόν τον πόλεμο. Αλλά θα τον τελειώσουμε», κατέληξε, προσθέτοντας ότι η εκστρατεία θα ολοκληρωθεί «υπό τους όρους του “Πρώτα η Αμερική” που θα επιλέξει ο πρόεδρος Τραμπ».