Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ προειδοποίησε την Τετάρτη το Ιράν ότι θα αντιμετωπίσει συνέπειες για την υποστήριξη των Χούθι, μιας ομάδας που ελέγχει τη βόρεια Υεμένη και έχει πλήξει τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους.

«Μήνυμα προς το ΙΡΑΝ: Βλέπουμε τη ΘΑΝΑΣΙΜΗ υποστήριξή σας προς τους Χούθις. Ξέρουμε ακριβώς τι κάνετε», έγραψε ο Χέγκσεθ στο Χ «Γνωρίζετε πολύ καλά τι είναι ικανός να κάνει ο στρατός των ΗΠΑ – και σας προειδοποιήσαμε. Θα πληρώσετε τις ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ στο χρόνο και στον τόπο που θα επιλέξουμε εμείς».

