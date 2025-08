Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε σήμερα, Κυριακή, ότι ένας εργαζόμενός της σκοτώθηκε και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν ύστερα από ισραηλινή επίθεση στο αρχηγείο της οργάνωσης στη Χαν Γιούνις, στη Γάζα, μεταδίδει το France24.

«Ένα μέλος του προσωπικού της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου σκοτώθηκε και τρία ακόμη τραυματίστηκαν, όταν ισραηλινές δυνάμεις στόχευσαν το αρχηγείο της Εταιρείας στη Χαν Γιούνις, προκαλώντας πυρκαγιά στον πρώτο όροφο του κτιρίου», ανέφερε η ανθρωπιστική οργάνωση σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

🚨A video captures the initial moments of the Israeli forces' attack on the Palestine Red Crescent Society headquarters in Khan Younis, which sparked a fire in the building, killing one staff member and injuring three others.#NotATarget #Gaza pic.twitter.com/lZ8bEh5jGz