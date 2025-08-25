Μέχρι τουλάχιστον και την ερχόμενη Κυριακή δεν αναμένεται κάποιος καύσωνας στη χώρα μας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Το κυριότερο χαρακτηριστικό του καιρού των επόμενων ημερών θα είναι οι δυνατοί βοριάδες στο Αιγαίο.

«Είναι ένας συνδυασμός εκρηκτικός σε ό,τι αφορά το θέμα των πυρκαγιών γιατί έχει προηγηθεί μεγάλο διάστημα με απουσία βροχοπτώσεων», εξήγησε ο μετεωρολόγος.

Πότε αναμένεται ξανά ζέστη;

«Έρχεται ξανά ζέστη αλλά από το τέλος της εβδομάδας και στη συνέχεια», είπε ακόμη, εξηγώντας πως είναι μια φυσιολογική ζέστη για την εποχή.

Για τον καιρό τον Σεπτέμβριο σημείωσε πως «από πλευράς ζέστης δεν φαίνεται κάτι ανησυχητικό τουλάχιστον μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου. Θα κάνει ζέστη, αλλά δεν θα έχουμε ακραίες καταστάσεις. Από τις 15 Σεπτεμβρίου και μετά έρχονται και αρκετές βροχοπτώσεις».

Ο καιρός την Τρίτη 26-08-2025 – Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αραιές νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φθάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 31 με 33, στα νησιά του Ιονίου τους 29 με 31, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη 27-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα νότια θαλάσσια τμήματα και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Πέμπτη 28-08-2025 και την Παρασκευή 29-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.