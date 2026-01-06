Ο χαμός την Κυριακή το βράδυ του Γιώργου Παπαδάκη, βυθίσε στη θλίψη τόσο τον δημοσιογραφικό χώρο όσο, όσο και τους δικούς του ανθρώπους.

Δύο 24ωρα μετά από την αιφνίδια αυτή “φυγή” του πολύπειρου δημοσιογράφου και παρουσιαστή, ο Φοίβος Παπαδάκης επέλεξε να κάνει την πρώτη του διαδικτυακή αντίδραση το βράδυ της Τρίτης.

Ειδικότερα, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο δημοσιογράφος και γιος του Γιώργου Παπαδάκη επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο.

Αυτό αποτύπωσε και το αφιέρωμα που έκανε ο Παναθηναϊκός στον πατέρα του το ίδιο βράδυ, όταν προβλήθηκαν ορισμένα στιγμιότυπα από το “Καλημέρα Ελλάδα” στην κεντρική οθόνη του γηπέδου Telekom Center Athens.

“Ευχαριστώ Παναθηναϊκέ” έγραψε λιτά ο Φοίβος Παπαδάκης σ’ αυτή την πρώτη διαδικτυακή αντίδραση μετά τον θάνατο του αγαπημένου του πατέρα, Γιώργου.