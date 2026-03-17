Λίγες μέρες μετά το νέο παγκόσμιο ρεκόρ που έκανε στο άλμα επί κοντώ με 6,31μ., ο απίθανος Άρμαντ Ντουπλάντις τόνισε πως πιστεύει ότι μπορεί να ανέβει και στα 6,40μ. ενώ είπε ξανά τα καλύτερα για τον Εμμανουήλ Καραλή.

Ο Σουηδός Ολυμπιονίκης είναι κάτι σαν… εξωγήινος καθώς σχεδόν κάθε φορά που αγωνίζεται κάνει παγκόσμιο ρεκόρ και καθώς περιμένει την έναρξη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κλειστού στίβου, το οποίο θα διεξαχθεί το τριήμερο 20-22 Μαρτίου στο Τορούν, μίλησε στην ιταλική La Repubblica.

Μια συνέντευξη, στην οποία ο Ντουπλάντις έθεσε και τον νέο στόχο, ο οποίος είναι να ξεπεράσει κάποια στιγμή τα 6,40μ., επίδοση που θεωρεί εφικτή.

«Τα 6.40μ. είναι εφικτά. Με νέα υλικά, άλλωστε έκανα τα 6.31μ. με πιο άκαμπτο κοντάρι, με το οποίο δεν ένιωθα άνετα πριν, επειδή δεν μπορούσα να αποκτήσω ταχύτητα. Το μυστικό ήταν να επιμηκύνω το δρομικό κομμάτι στα είκοσι δύο βήματα, κάτι που μου επέτρεπε να έχω περισσότερη ενέργεια στην απογείωση.

Αυτή ακριβώς είναι η βελτίωση. Τώρα μπορώ να επιταχύνω περισσότερο και την είσοδό μου. Το τρέξιμο με ένα κοντάρι στο χέρι δεν είναι ακριβώς εύκολο, αλλά δεν ψάχνω την τελειότητα», είπε σχετικά ο Σουηδός, ο οποίος ρωτήθηκε και για τον Καραλή.

«Ήμουν στη Στοκχόλμη, στο σπίτι, όταν έμαθα για τα 6.17μ. από τον Καραλή. Ήταν πραγματικά ωραίο. Βρισκόμαστε στην ίδια ηλικία, γνωριζόμαστε χρόνια, εκτιμούμε ο ένας τον άλλον και πιέζουμε ο ένας τον άλλον, βγαίνουμε για μια μπύρα, αν έχουμε την ευκαιρία. Η αντιπαλότητα είναι καλή, σε κάνει να προοδεύεις και το άθλημά μας εξελίσσεται», ήταν τα λόγια του.