Αναστάτωση σημειώθηκε στη Ναύπακτο, όταν επιβάτες αυτοκινήτου διαπίστωσαν εν κινήσει ότι το τιμόνι δεν ανταποκρινόταν σωστά και το όχημα δυσκολευόταν να στρίψει.

Οι επιβάτες ακινητοποίησαν άμεσα το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου και, ανοίγοντας το καπό για να εντοπίσουν τη βλάβη, βρέθηκαν μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα: ένα μεγάλο φίδι είχε τυλιχτεί στους ιμάντες του κινητήρα, εγκλωβίζοντας ουσιαστικά το μηχανικό σύστημα του οχήματος.

Σύμφωνα με τους ίδιους, το φίδι κινήθηκε επιθετικά προς το μέρος τους, προκαλώντας πανικό. Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, με τους πυροσβέστες να επεμβαίνουν και να απεγκλωβίζουν προσεκτικά το ερπετό, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Το φίδι αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον, ενώ το όχημα μεταφέρθηκε σε συνεργείο για έλεγχο και αποκατάσταση της ζημιάς, σύμφωνα με το agrioniosite.gr.