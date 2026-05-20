Στο T-Center θα δώσει το «παρών» σύσσωμη η οικογένεια του Ολυμπιακού για το Final Four της EuroLeague, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να ηγείται της αποστολής και σύσσωμο το ποδοσφαιρικό τμήμα να βρίσκεται στο πλευρό του μπασκετικού, σε μια εικόνα απόλυτης ενότητας του συλλόγου.

Ο Κώστας Καραπαπάς επιβεβαίωσε ότι η διοίκηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός θα ταξιδέψει και θα βρεθεί στο πλευρό της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα, στηρίζοντας έμπρακτα την προσπάθεια για την κατάκτηση της EuroLeague. Η παρουσία του ισχυρού άνδρα των «ερυθρόλευκων» και των στελεχών της ΠΑΕ δίνει ξεχωριστό βάρος και συμβολισμό στη μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση.

Σε μια περίοδο όπου ο Ολυμπιακός διεκδικεί την κορυφή της Ευρώπης, η κοινή παρουσία ποδοσφαιρικού και μπασκετικού τμήματος στέλνει μήνυμα συσπείρωσης και συνοχής σε όλο τον οργανισμό. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι δύο «κόσμοι» του συλλόγου βρίσκονται ενωμένοι σε μεγάλες στιγμές, επιβεβαιώνοντας τη φιλοσοφία ενός συλλόγου που λειτουργεί ως ενιαίο σύνολο με κοινό στόχο τις επιτυχίες σε όλα τα επίπεδα.

Ο Ολυμπιακός πηγαίνει στο Final Four με απόλυτη στήριξη από τη διοίκηση και ολόκληρη την «ερυθρόλευκη» οικογένεια, σε ένα σκηνικό που θυμίζει τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές του στιγμές, με πίστη, ενότητα και ξεκάθαρη στόχευση στην κορυφή της EuroLeague.