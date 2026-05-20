Κατά το α΄ τρίμηνο 2026, ο Όμιλος Fourlis κατέγραψε σημαντική αύξηση πωλήσεων, υποστηριζόμενη από ανθεκτική ζήτηση στις περισσότερες αγορές, θετική συγκρίσιμη ανάπτυξη (like-for-like), επέκταση του δικτύου και ενισχυμένες συνεργασίες με brands στους βασικούς τομείς δραστηριότητάς του.

Η κερδοφορία του τριμήνου επηρεάστηκε από την εποχικότητα της περιόδου, την προγραμματισμένη βελτιστοποίηση αποθεμάτων, τα κόστη που σχετίζονται με την επέκταση, τις επενδύσεις στο πλάνο μετασχηματισμού του Ομίλου, τις εξωτερικές πληθωριστικές πιέσεις κόστους και τις προκλήσεις στην αγορά της Ρουμανίας.

Η διοίκηση παραμένει προσηλωμένη στην εκτέλεση του σχεδίου της, τον έλεγχο του κόστους και την υλοποίηση πρωτοβουλιών που στηρίζουν τη στρατηγική ανάπτυξης της πλατφόρμας του Ομίλου, με διατηρήσιμα οφέλη να αναμένονται ολοένα και πιο ορατά από το 2027 και μετά.

Βασικά οικονομικά στοιχεία Α΄ Τριμήνου 2026

Οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 12,6%, στα €133,1 εκ ., υποστηριζόμενες από θετική συγκρίσιμη επίδοση και επέκταση του δικτύου.

Το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 11,1% στα €61,3 εκ ., με το περιθώριο μικτού κέρδους να διαμορφώνεται στο 46,0%, έναντι 46,7% στο Α' Τρίμηνο 2025, αντανακλώντας το μείγμα προϊόντων, τη δυναμική κατηγοριών και τις στοχευμένες προωθητικές ενέργειες.

Η λειτουργική κερδοφορία επηρεάστηκε από την εποχικότητα, τη χρονική κατανομή λειτουργικών εξόδων, τα κόστη επέκτασης και τα κόστη που αφορούν τον μετασχηματισμό και τις δυνατότητες δημιουργίας πλατφόρμας.

Η συνεισφορά των συγγενών εταιρειών παρέμεινε θετική , υποστηριζόμενη από τις Trade Estates και SSRM

, υποστηριζόμενη από τις Trade Estates και SSRM Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες για το Α’ Τρίμηνο 2026 ανήλθαν σε €5,7 εκ ., εκ των οποίων €1,6 εκ. αφορούν επέκταση δικτύου, €0,9 εκ. επενδύθηκαν σε πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού και €2,2 εκ. σε επενδύσεις για το Κέντρο Διανομής της InterIkea.

Το προτεινόμενο μέρισμα ύψους €0,15 ανά μετοχή θα τεθεί προς έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 12ης Ιουνίου 2026.

Μετά από ένα θετικό ξεκίνημα της χρονιάς, οι πωλήσεις του Ομίλου παρουσιάζουν αύξηση περίπου 8% από την αρχή του έτους έως και τις 16 Μαΐου 2026, με τις πωλήσεις στον κλάδο Οικιακού Εξοπλισμού και Επίπλων να αυξάνονται κατά περίπου 4% και στον κλάδο Αθλητικών Ειδών κατά περίπου 16%. Η διοίκηση παραμένει προσηλωμένη στην εκτέλεση του σχεδίου της, την εμπορική πειθαρχία και τον έλεγχο του κόστους, διατηρώντας παράλληλα ευελιξία σε ένα ασταθές μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον.

Όπως επισημαίνεται σχετικά, η κερδοφορία του Α’ Τριμήνου 2026 θα πρέπει να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της ισχυρής εμπορικής δυναμικής του Ομίλου και του συνεχιζόμενου σχεδίου μετασχηματισμού και επέκτασης.

Κατά τη διάρκεια του 2026, ο Όμιλος απορροφά κόστη που σχετίζονται με πρωτοβουλίες ανάπτυξης πλατφόρμας, κεντρικοποίηση λειτουργιών, κοινές υπηρεσίες και αναβαθμίσεις συστημάτων, καθώς και την επιταχυνόμενη ανάπτυξη της Foot Locker. Από την άλλη πλευρά, ο Όμιλος αντιμετωπίζει εξωτερικές πληθωριστικές πιέσεις κόστους σε βασικές κατηγορίες λειτουργικών δαπανών, όπως είναι το μισθολογικό κόστος, η ενέργεια, οι μεταφορές και το κόστος ακινήτων, καθώς και ένα απαιτητικό καταναλωτικό και μακροοικονομικό περιβάλλον στη Ρουμανία.

Οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν σχεδιαστεί ώστε να απλοποιήσουν το λειτουργικό μοντέλο, να βελτιώσουν την παραγωγικότητα, να ενισχύσουν την πειθαρχία κόστους και να υποστηρίξουν την εξέλιξη του Ομίλου σε μια πιο επεκτάσιμη πλατφόρμα λιανικής. Παράλληλα, η διοίκηση εφαρμόζει ενεργά πρωτοβουλίες ελέγχου κόστους και βελτίωσης αποδοτικότητας, διασφαλίζοντας την εμπορική πειθαρχία, τη διαθεσιμότητα προϊόντων και την εμπειρία πελάτη.

Τα διατηρήσιμα οφέλη από την κεντρικοποίηση, τα αναβαθμισμένα συστήματα, τις κοινές δυνατότητες και τις οικονομίες κλίμακας αναμένεται να γίνουν ολοένα και πιο ορατά από το 2027 και μετά.

Κατά τη διάρκεια του Α’ Τριμήνου 2026, ο Όμιλος συνέχισε να ενισχύει τα brands και το δίκτυό του σε όλες τις βασικές κατηγορίες δραστηριότητας, υποστηρίζοντας τη συνολική αύξηση πωλήσεων.

Κλάδος Οικιακού Εξοπλισμού & Επίπλων (IKEA): Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 6,1% στα €82,5 εκ., υποστηριζόμενες από ανθεκτική ζήτηση, θετική συγκρίσιμη ανάπτυξη και τη συνεχιζόμενη επέκταση του δικτύου. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η IKEA προχώρησε στην αναβάθμιση του καταστήματος στη Ρόδο και προγραμματίζει την ανάπτυξη νέων new generation stores με έμφαση στην εγγύτητα με τον πελάτη.

Κλάδος Αθλητικών Ειδών (INTERSPORT & Foot Locker): Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 24,9% στα €49,7 εκ., υποστηριζόμενες από την ισχυρή απόδοση της INTERSPORT, τη συνεισφορά της Foot Locker και τη συνεχιζόμενη επέκταση του δικτύου. Η Foot Locker συνέχισε την ανάπτυξή της με νέα καταστήματα, νέο concept store στην Ερμού και στην Πατρα και την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος στη Βουλγαρία, ενώ η INTERSPORT προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Κλάδος Υγείας & Ευεξίας (Holland & Barrett): Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 23,3% στα €0,9 εκ., υποστηριζόμενες από ισχυρή συγκρίσιμη ανάπτυξη και υψηλά επίπεδα πιστότητας πελατών. Παράλληλα, προχώρησε η στρατηγική συνεργασία με την Golden Age Capital / DrP Group για την ανάπτυξη της Holland & Barrett στο πλαίσιο ενός πιο επεκτάσιμου και κεφαλαιακά αποδοτικού μοντέλου ανάπτυξης.

Ο κ. Γιάννης Βασιλάκος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Fourlis, δήλωσε: «Το πρώτο τρίμηνο του 2026 επιβεβαιώνει τη θετική εμπορική δυναμική του Ομίλου, με ισχυρή αύξηση εσόδων που υποστηρίζεται από ανθεκτική ζήτηση στις περισσότερες αγορές μας, αύξηση μεριδίων αγοράς και επέκταση του δικτύου. Ταυτόχρονα, το 2026 αποτελεί μια σημαντική μεταβατική χρονιά για τον Όμιλο Fourlis. Επιταχύνουμε την υλοποίηση του σχεδίου μετασχηματισμού μας, επενδύοντας στις δυνατότητες, τα συστήματα και το λειτουργικό μοντέλο που απαιτούνται για τη στήριξη μιας πιο επεκτάσιμης και αποδοτικής πλατφόρμας λιανικής.

Οι πρωτοβουλίες αυτές αναμένεται να δημιουργήσουν σημαντικές διατηρήσιμες αποδόσεις από το 2027 και μετά· ωστόσο, αναμένεται να επιφέρουν μη-επαναλαμβανόμενα κόστη εντός του 2026, τα οποία, σε συνδυασμό με τα προγραμματισμένα κόστη επέκτασης και τις εξωτερικές πληθωριστικές πιέσεις κόστους, λόγω του πληθωρισμού και της Ρουμανικής αγοράς, εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν την κερδοφορία κατά τη διάρκεια του 2026. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδίου, στον έλεγχο κόστους και στην εμπειρία πελάτη, θέτοντας παράλληλα τα θεμέλια για ισχυρότερη λειτουργική μόχλευση, βελτιωμένη επεκτασιμότητα και μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας.»