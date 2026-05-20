Με αιχμηρές αναφορές στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και σαφές μήνυμα προς το εσωτερικό της Νέας Αριστεράς παρενέβη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών ξεκαθάρισε πως δεν προτίθεται να ακολουθήσει το νέο πολιτικό εγχείρημα που φέρεται να σχεδιάζει ο Αλέξης Τσίπρας, επιμένοντας ότι η Νέα Αριστερά διατηρεί πολιτικό ρόλο και λόγο, παρά τις εσωτερικές πιέσεις και τις φυγόκεντρες τάσεις που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα.

Μιλώντας το βράδυ της Τρίτης (19/05/2026) στο Action 24, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος σχολίασε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο τη στάση του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο Αλέξης Τσίπρας θεωρεί ότι η ιστορία της Αριστεράς τελείωσε γι’ αυτόν. Και προφανώς, αν τελείωσε γι’ αυτόν, θεωρεί ότι έχει τελειώσει γενικώς», ανέφερε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας: «Εμείς δεν θεωρούμε ότι έχει τελειώσει η ιστορία της Αριστεράς».

Η ατάκα που προκάλεσε αίσθηση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η απάντηση του Ευκλείδη Τσακαλώτου όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί τον Αλέξη Τσίπρα αριστερό πολιτικό. «Εξαρτάται ποια μέρα θα τον ρωτήσετε», είπε με εμφανή δόση ειρωνείας, σε μια αποστροφή που ήδη συζητείται έντονα στο πολιτικό παρασκήνιο.

Η τοποθέτησή του έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης πολιτικής κινητικότητας τόσο στον ΣΥΡΙΖΑ όσο και στη Νέα Αριστερά, με τις εξελίξεις να είναι διαρκείς ενόψει πιθανής δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα.