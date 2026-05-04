Απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα για την πιο δραματική περίοδο της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας επιχειρεί να δώσει το ντοκιμαντέρ Στο χιλιοστό, που έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Δευτέρας στον ΣΚΑΪ.

Η σειρά, με ρυθμό πολιτικού θρίλερ, γυρίζει τον χρόνο πίσω στο καλοκαίρι του 2015, όταν η Ελλάδα, υπό τον τότε πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, βρέθηκε ένα βήμα πριν από την έξοδο από το ευρώ, σε μια περίοδο όπου οι αποφάσεις λαμβάνονταν κυριολεκτικά «στο παρά ένα».

Το πρώτο επεισόδιο, με τίτλο «Ποιος κολυμπάει γυμνός;», εστιάζει στο προεκλογικό κλίμα πριν από την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, τις εξαγγελίες του λεγόμενου «προγράμματος Θεσσαλονίκης» και την πίεση των δανειστών.

Ο τότε υπουργός Παναγιώτης Λαφαζάνης εμφανίζεται ιδιαίτερα αιχμηρός: «Σκεφτήκαμε ότι αερολογεί, αλλά τα αυτιά ήταν ευχαριστημένα», σημειώνει, προσθέτοντας πως «οποιοδήποτε από αυτά τα μέτρα προϋπέθετε να καταργηθούν τα μνημόνια».

Για τη γνωστή φράση περί κατάργησης των μνημονίων «με έναν νόμο και ένα άρθρο», σχολιάζει:

«Για να καταργήσεις τα μνημόνια θέλεις επανεξέταση όλων των νόμων της χώρας… είναι ένα σλόγκαν δημαγωγικό, λαϊκίστικο και φθηνό».

Αναφορά γίνεται και στη χαρακτηριστική προεκλογική φράση του Αλέξη Τσίπρα ότι «θα χορεύουν πεντοζάλη οι αγορές», με τον τότε υπουργό Οικονομίας Γιώργο Σταθάκη να τη χαρακτηρίζει «ένα ευχάριστο λογοπαίγνιο», παραδεχόμενος ότι «σε μια προεκλογική περίοδο υπάρχει και το θυμικό που πρέπει να συντηρούμε».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τοποθέτηση του τότε υπουργού Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος αναγνωρίζει ως λάθος την απόφαση να μην εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας:

«Το θεωρώ ακόμη ότι ήταν λάθος και δεν βοήθησε τη μετέπειτα οικονομική πολιτική».

Από την πλευρά του, ο Νίκος Παππάς υποστηρίζει πως «τα πολιτικά κόμματα που θέλουν να πρωταγωνιστούν πρέπει όταν έρχεται η ώρα να το κάνουν».

Το ντοκιμαντέρ φωτίζει και το διεθνές παρασκήνιο. Ο τότε πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ σχολιάζει για τον Γιάνη Βαρουφάκη ότι «δυσκόλευε την κατάσταση το ότι έλεγε πως ήμασταν όλοι τρελοί».

Αντίστοιχα, ο Τόμας Βίζερ σημειώνει: «Μιλούσε τόσο υπερβολικά», ενώ ο Κλάους Ρέγκλινγκ επισημαίνει ότι «η υπόλοιπη Ευρώπη ήταν ανοιχτή να ακούσει τη νέα ελληνική κυβέρνηση».

Αποκαλυπτική είναι και η μαρτυρία του τότε Γερμανού πρέσβη στην Αθήνα, Πίτερ Σόοφ, ο οποίος αναφέρεται σε μυστική συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα το 2014, μεταφέροντας μήνυμα καθησυχασμού προς το Βερολίνο.

Το δεύτερο επεισόδιο της σειράς, βασισμένο στο βιβλίο Η Τελευταία Μπλόφα των Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτώρια Δενδρινού, θα μεταδοθεί τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 21:00.

Η σειρά φιλοδοξεί να ρίξει φως στις αποφάσεις που καθόρισαν όχι μόνο την πορεία της Ελλάδας, αλλά και τη συνοχή της Ευρώπης, σε μια περίοδο που έμεινε στην ιστορία ως το απόλυτο πολιτικό και οικονομικό «θρίλερ».