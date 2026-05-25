Μια νέα ψηφιακή γενιά προϊόντων βάζει στο κάδρο των υπηρεσιών του το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. Πρόκειται για τη νέα ψηφιακή γενιά υπηρεσιών με την επωνυμία ΤΜΕΔΕ Portfolio, που αποτελεί ποιοτικό άλμα παραγωγικότητας και προσφέρει λύσεις που διευκολύνουν την καθημερινότητα των μελών και θέτουν νέα πρότυπα λειτουργίας των συναλλαγών. Μέσω αυτής της οδού, τα μέλη – πιστούχοι απέκτησαν πρόσβαση σε ένα σύγχρονο, ενιαίο, ψηφιακό περιβάλλον, με έμφαση στην ταχύτητα, στη διαφάνεια και στην ασφάλεια των συναλλαγών, μέσα από μία συνεχώς εξελισσόμενη εμπειρία που μόλις είναι διαθέσιμη.

Ενδεικτικά, την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας του ΤΜΕΔΕ Portfolio:

συνδέθηκαν και πιστοποιήθηκαν 1.610 χρήστες,

υποβλήθηκαν 811 αιτήματα έκδοσης εγγυητικών επιστολών και

χορηγήθηκαν 374 εγγυητικές επιστολές,

ενώ στο HELP DESK του ΤΜΕΔΕ, που υποστηρίζεται αποκλειστικά από τα στελέχη του Ταμείου, υποβλήθηκαν 447 αιτήματα, εκ των οποίων ολοκληρώθηκαν ήδη τα 316.

Χορηγήσεις

Την ίδια στιγμή, το ΤΜΕΔΕ, υπό την ηγεσία του Κων/νου Μακέδου, έχει υλοποιήσει σημαντικό έργο πιστοδοτικής στήριξης μέσω των σύγχρονων χρηματοδοτικών του εργαλείων:

Μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ–ΤΜΕΔΕ έχουν εγκριθεί 347 δάνεια συνολικού ποσού 47 εκατ. ευρώ, με εγγύηση 80% για χρηματοδοτήσεις έως 400.000 ευρώ.

Συνεργαζόμενες τράπεζες: CREDIABANK, EFG, NBG, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ALPHA BANK, OPTIMA, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Παράλληλα, το ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions — ο πρώτος αδειοδοτημένος από την Τράπεζα της Ελλάδος θεσμικός φορέας μικροχρηματοδοτήσεων και συνεργάτης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF) στο πλαίσιο του InvestEU — έχει εγκρίνει 898 δάνεια συνολικού ύψους 19,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 10,9 εκατ. ευρώ εντάσσονται στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, συμβάλλοντας ενεργά στην πρόσβαση ΜμΕ, νέων επιστημόνων και ελεύθερων επαγγελματιών σε χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους, με έμφαση και στη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Επισημαίνεται ότι ο Όμιλος ΤΜΕΔΕ, με μητρική οντότητα το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων (Ν.Π.Ι.Δ.), αποτελεί τον θεσμικό πυλώνα εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας του τεχνικού κλάδου στην Ελλάδα. Λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου 2017, σε αυτοχρηματοδοτούμενη βάση, εξυπηρετεί περισσότερα από 33.000 μέλη και 6.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ από το 2018 αποτελεί πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας AECM (European Association of Guarantee Institutions). Διαθέτει διεθνείς πιστοποιήσεις ISO 9001, 14001, 37001 και 37301, ενώ από τους πρώτους 9 μήνες της λειτουργίας του (Σεπτέμβριος 2017) οι εγγυητικές του επιστολές εκδίδονται ψηφιακά — επίτευγμα με ιδιαίτερη σημασία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Σημειώνεται εδώ ότι το ΤΜΕΔΕ, έχοντας ως Πρόεδρο από την ίδρυσή του τον Κωνσταντίνο Μακέδο, διανύει μία φάση ουσιαστικής διεύρυνσης του ρόλου του. Τόσο το νομικό πρόσωπο όσο και οι θυγατρικές εταιρείες, σε συνδυασμό με τις στρατηγικές συμμαχίες του Φορέα, ενισχύουν τη λειτουργική ικανότητα και τη θεσμική παρέμβαση του Ομίλου.

Ο Φορέας αριθμεί 48 μέλη, σε 32 ευρωπαϊκές χώρες, που υποστηρίζουν περισσότερες από 6 εκατ. μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έχουν εκδώσει εγγυητικές επιστολές συνολικού κεφαλαίου άνω των 35 δις ευρώ.

Ασφαλιστικές καλύψεις

Υπογραμμίζεται ότι το ΤΜΕΔΕ, όντας θεσμικός πυλώνας του τεχνικού κόσμου, προσφέρει εξειδικευμένες ανταποδοτικές ασφαλιστικές καλύψεις, προσαρμοσμένες στους ιδιαίτερους κινδύνους των τεχνικών επαγγελμάτων. Σε συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρείες Allianz και Generali, το ΤΜΕΔΕ διεύρυνε περαιτέρω τα υφιστάμενα ομαδικά προγράμματα επαγγελματικής αστικής ευθύνης και ασφάλισης Ζωής-Υγείας, με σημαντικά αυξημένες καλύψεις, για να διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα προστασίας, που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις του επαγγέλματος, στηρίζοντας ουσιαστικά το μηχανικό σε κάθε στάδιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Ενδεικτικά, στο ομαδικό πρόγραμμα ζωής και υγείας, τα ποσά κάλυψης έχουν τριπλασιαστεί, φτάνοντας έως τις 30.000 ευρώ ανά περίπτωση, με 24ωρη ισχύ και κάλυψη εντός και εκτός Ελλάδας, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στους πιστούχους μας.

Παράλληλα, στο πρόγραμμα επαγγελματικής αστικής ευθύνης, τα ανώτατα όρια κάλυψης αυξάνονται κατά 50%, φτάνοντας τις 300.000 ευρώ ανά άτομο και τις 600.000 ευρώ για ομαδικά ατυχήματα, ενώ ενισχύονται και οι καλύψεις έναντι τρίτων, σε κρίσιμες εργοταξιακές δραστηριότητες, όπως η χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων, οι εργασίες φορτοεκφόρτωσης, καθώς και περιστατικά πυρκαγιάς, έκρηξης ή βραχυκυκλώματος. Αντίστοιχα, στην αστική ευθύνη εργοδότη, τα όρια για σωματικές βλάβες ή θάνατο αυξάνονται ανά άτομο στις 300.000 ευρώ.

Ταυτόχρονα, η ΤΜΕΔΕ Properties (100% θυγατρική του Ομίλου) αξιοποιεί την ουσιαστική της σύνδεση με τον τεχνικό κόσμο και την πολυετή εμπειρία της στον χώρο του real estate, παρέχοντας πιστοποιημένες υπηρεσίες διαχείρισης και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας, όπως η CREDIABANK, αλλά και φορείς του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα.