Σοκ έχει προκαλέσει στην Θεσσαλονίκη η υπόθεση πατροκτονίας που αποκαλύφθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή του Τριαδίου Θεσσαλονίκης, με έναν 30χρονο άνδρα να φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του έπειτα από καβγά.

Ο 67χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του περίπου στις 15:55, όταν συγγενικό πρόσωπο επισκέφθηκε την κατοικία και ήρθε αντιμέτωπο με το μακάβριο θέαμα.

Στο σημείο βρισκόταν και ο γιος του θύματος, ο οποίος προσήχθη άμεσα από αστυνομικούς που έσπευσαν στην περιοχή μετά την ειδοποίηση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 30χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε τον πατέρα του το βράδυ του Σαββάτου, ύστερα από έντονο φραστικό επεισόδιο μεταξύ τους.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν πλέον τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το έγκλημα, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να προκλήθηκαν τα θανατηφόρα τραύματα στον 67χρονο.

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου να διαπιστωθούν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης.