Ως μια ιδανική ευκαιρία διαφυγής από τα δεδομένα της καθημερινότητας περιέγραψε η βασίλισσα Καμίλα το φετινό Royal Ascot, όπου δίνει το παρών μαζί με τον μονάρχη της Μεγάλης Βρετανίας. Σε δηλώσεις που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο ITV Racing κατά την τέταρτη ημέρα του φεστιβάλ, εξέφρασε την αγάπη της για τη διοργάνωση λέγοντας:

«Είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η Βρετανία. Θέλω να πω, δεν έχει σημασία αν αγαπάς τα άλογα, αν δεν ξέρεις πολλά για τα άλογα, έρχεσαι εδώ για μια πραγματικά καλή μέρα για να βιώσεις λίγη διασκέδαση, τις καλύτερες ιπποδρομίες στον κόσμο, τα καλύτερα άλογα – τις κομψές γυναίκες».

Παράλληλα, η ίδια συμπλήρωσε αναφορικά με το κλίμα των αγώνων:

«Και νομίζω, στον κόσμο που ζούμε, είναι υπέροχο απλώς να αποδράσεις και να διασκεδάσεις και αυτό είναι που κάνει το Ascot. Έχεις το τελετουργικό και την πομπή, το λατρεύω, είναι πέντε ημέρες απόλαυσης».

Η διαδοχή της Ελισάβετ και οι αναποδιές στις κούρσες

Ο βασιλιάς Κάρολος και η σύζυγός του έχουν επωμιστεί πλέον πλήρως τον ρόλο της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ, αποτελώντας τους πιο προβεβλημένους υποστηρικτές των ιπποδρομιών. Το ζευγάρι, που το 2023 είχε πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη με το άλογο Desert Hero, αντιμετώπισε φέτος κάποιες ατυχίες, καθώς δύο από τα άλογά τους ηττήθηκαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Όταν της ευχήθηκαν καλή τύχη για τις επόμενες συμμετοχές, η Καμίλα απάντησε:

«Ω θεέ μου, τη χρειαζόμαστε αυτή, μια μικρή πιθανότητα σήμερα αλλά ίσως αύριο, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να ελπίζεις».

Οι 28 βαθμοί Κελσίου και οι παρουσίες στο θεωρείο

Η τέταρτη ημέρα της διοργάνωσης εξελίχθηκε κάτω από έντονη ζέστη, με το θερμόμετρο στο Μπέρκσαϊρ να αγγίζει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Παρόλα αυτά, ο βασιλιάς εμφανίστηκε με κοστούμι, ηγούμενος της παραδοσιακής πομπής με την άμαξα για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα.

Tim Rooke / Sipa Press / Profimedia

Δίπλα του, η Καμίλα επέλεξε ένα γαλάζιο φόρεμα με μακριά μανίκια, ασορτί καπέλο και μια ασημί και μπλε καρφίτσα. Στον ιππόδρομο βρέθηκε και η Ζάρα Τίνταλ, κόρη της πριγκίπισσας Άννας, χωρίς ωστόσο να συμμετέχει στην πομπή.

H Ζάρα Τίνταλ, κόρη της πριγκίπισσας Άννας

Tim Rooke / Sipa Press / Profimedia

Στο βασιλικό θεωρείο φιλοξενήθηκαν εκλεκτά πρόσωπα της δημόσιας ζωής και της οικογένειας. Ανάμεσά τους ήταν οι γονείς της πριγκίπισσας της Ουαλίας, Κάρολ και Μάικλ Μίντλετον, η πριγκίπισσα Άννα, καθώς και ο ηθοποιός Στάνλεϊ Τούτσι με τη σύζυγό του Φελίσιτι Μπλαντ.

Η παρουσία αυτή ακολούθησε την προηγούμενη κοινή τους εμφάνιση, μετά την οποία η βασίλισσα είχε χαρακτηρίσει τη διοργάνωση ως «το καλύτερο δείγμα της βρετανικής παράδοσης», προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Το λατρεύω».