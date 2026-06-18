Την είδηση ότι η Αθηνά Ωνάση αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο του γαλλικού ομίλου λιανικού εμπορίου «Groupe Casinο» πριν από τέσσερις ημέρες έφερε στο φως η επιχειρηματική οικονομική στήλη «laminuteriches».

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Δισεκατομμυριούχος και αόρατη… Η Αθηνά Ωνάση, κληρονόμος του Έλληνα μεγιστάνα της ναυτιλίας, μόλις αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο της «Groupe Casino» μετά από δύο χρόνια.

Επίσημα, για «προσωπικούς λόγους». Ανεπίσημα; Ένα πλήρες μυστήριο. Κληρονόμος μιας διπλής αυτοκρατορίας, (οικογένειες Ωνάση και Roussel) κορυφαία ιππέας και γυναίκα των σκιών… εμφανίζεται, ενεργεί και μετά εξαφανίζεται. Αλλά τι κάνει αυτή η κληρονόμος σε αυτή τη βιομηχανική επιχείρηση;»

Tim Regas / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Η είσοδος της εγγονής του Αριστοτέλη Ωνάση στον ιστορικό όμιλο σούπερ μάρκετ είχε πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2024, μετά από μια ριζική οικονομική αναδιάρθρωση και αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Ο όμιλος πέρασε τότε υπό την διοίκηση νέων επενδυτών με βασικότερο από αυτούς τον Τσέχο δισεκατομμυριούχο Daniel Kretinsky, μέσω του οποίου η Αθηνά Ωνάση τοποθετήθηκε στη νέα ηγετική ομάδα. Μέχρι στιγμής η εταιρεία δεν έχει προβεί σε καμία ανακοίνωση σχετικά με το ρεπορτάζ του «laminuteriches».

Η κίνηση αυτή της εγγονής του Αριστοτέλη Ωνάση ήταν και η πρώτη γνωστή επιχειρηματική κίνηση που είχε κάνει εκτός φυσικά από τις επενδύσεις στο χώρο των αλόγων και των ιππικών αγώνων.

Όπως είχε γίνει γνωστό τότε , μέσω δημοσιευμάτων στο γαλλικό τύπο, η κόρη του Τιερί Ρουσέλ και της Χριστίνας Ωνάση που είναι επίσης κληρονόμος του γαλλικού φαρμακευτικού ομίλου «Roussel – Uclaf» από τον πατέρα της, αποφάσισε να επενδύσει και να συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο του γαλλικού ομίλου λιανικού εμπορίου «Groupe Casino» μετά από παρότρυνση του πατέρα της, που την έφερε σε επαφή με τον Τσέχο δισεκατομμυριούχο Daniel Kretinsky.