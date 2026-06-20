Η Βραζιλία έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στην Αϊτή για το Παγκόσμιο Κύπελλο, επικρατώντας με 3-0, σε ένα παιχνίδι όπου όλα κρίθηκαν ουσιαστικά από το πρώτο 45λεπτο, με τους «σελεσάο» να επιβάλλουν απόλυτα τον ρυθμό τους.

Η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι άνοιξε το σκορ στο 23ο λεπτό με τον Ματέους Κουνιά, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τη φάση μετά από απόκρουση του τερματοφύλακα σε προσπάθεια του Βινίσιους Τζούνιορ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από κοντά.

Η πίεση συνεχίστηκε και στο 36’, όταν ο Κουνιά βρήκε ξανά δίχτυα, αυτή τη φορά με δυνατό τελείωμα μέσα από την περιοχή, δίνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα δύο τερμάτων στη Βραζιλία.

Το τελικό χτύπημα στο πρώτο μέρος ήρθε στις καθυστερήσεις, με τον Βινίσιους Τζούνιορ να ολοκληρώνει υποδειγματική αντεπίθεση και να διαμορφώνει το 3-0, «σφραγίζοντας» την κυριαρχία της ομάδας του.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Βραζιλία διαχειρίστηκε εύκολα το προβάδισμά της, ενώ η Αϊτή προσπάθησε να βγάλει αντίδραση αλλά δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά την εστία του Αλισον.

Ενδεκάδες

Βραζιλία: Αλισον – Ντανίλο, Μαρκίνιος, Γκάμπριελ Μαγκαλιάες, Ντάγκλας Σάντος – Κασεμίρο, Μπρούνο Γκιμαράες, Λούκας Πακετά – Ραφίνια, Ματέους Κουνιά, Βινίσιους Τζούνιορ

Αϊτή: Ζόνι Πλασίτ – Καρλενς Αρκούς, Ρικάρντο Αντέ, Χάνες Ντελκρόιξ, Μάρτιν Εξπεριένς – Ζαν-Ρικνέρ Μπελγκάρντ, Ντάνλεϊ Ζαν Ζακ – Ρουμπέν Προβενς, Ζοσουά Κασίμιρ, Φραντζντί Πιερό