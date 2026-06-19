Λόγω της διαμάχης με τις ΗΠΑ, η Εθνική ομάδα του Ιράν αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα στο Μουντιάλ 2026.

Αρχικά πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου το Ιράν αναγκάστηκε να αλλάξει την προπονητική του βάση και από την Αριζόνα των ΗΠΑ, μετακόμισε στη Τιχουάνα του Μεξικού.

Πλέον τους ζητείται να αποχωρήσουν αμέσως μετά τον αγώνα που δίνουν στην Αμερική για το Μεξικό κάτι που έγινε στην πρεμιέρα του Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία όταν και η αποστολή δεν έμεινε σε κάποιο ξενοδοχείο στο Λος Άντζελες, αλλά επέστρεψε κατευθείαν στο Μεξικό.

Έτσι, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ιράν θα προχωρήσει σε καταγγελία στη FIFA, καθώς αυτές οι συνθήκες δεν επιτρέπουν στην ομάδα να προετοιμαστεί όπως οι υπόλοιπες.