Σοβαρή αναστάτωση προκλήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όταν συρμός του Μετρό που εκτελούσε δρομολόγιο στη γραμμή M4 Χαλκηδόνα – Σαμπιχά Γκιοκτσέν εκτροχιάστηκε στην περιοχή Μποστάντζι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα, μετά το περιστατικό κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρχές, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, ασθενοφόρα, αστυνομία και τεχνικά συνεργεία του Μετρό.

Τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, ενώ η ακριβής κατάσταση της υγείας τους δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

İstanbul'da M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Hattı'nda sefer yapan metro Bostancı mevkisinde raydan çıktı



▪️ Trenden kendi imkanlarıyla çıkan yolcular, bir süre tünelde yürüdü



▪️ Olay yerine itfaiye, sağlık ve metro ekipleri sevk edildi



▪️ Ekiplerin çalışması sürüyor… pic.twitter.com/PRdCKrxrdo — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 19, 2026

Οι επιβάτες περπάτησαν μέσα στη σήραγγα

Μετά τον εκτροχιασμό, ο συρμός ακινητοποιήθηκε και ξεκίνησε διαδικασία απομάκρυνσης των επιβατών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι επιβάτες, υπό την καθοδήγηση των αρμόδιων συνεργείων, βγήκαν από τα βαγόνια και περπάτησαν μέσα στη σήραγγα μέχρι να φτάσουν στον πλησιέστερο σταθμό.

Οι εικόνες που μεταδίδονται από τουρκικά μέσα δείχνουν επιβάτες να κινούνται πεζοί στις ράγες, σε μια διαδικασία που έγινε υπό την επίβλεψη των συνεργείων ασφαλείας.

Το περιστατικό προκάλεσε πανικό στους επιβαίνοντες, ωστόσο οι αρχές φέρονται να ολοκλήρωσαν την εκκένωση του συρμού χωρίς μεγαλύτερη κλιμάκωση.

Τεχνική βλάβη ανακοίνωσε η Metro İstanbul

Η Metro İstanbul ανακοίνωσε ότι στη γραμμή M4 Χαλκηδόνα-Σαμπιχά Γκιοκτσέν σημειώθηκε τεχνική βλάβη, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αλλαγές στα δρομολόγια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα δρομολόγια εκτελούνται προσωρινά στο τμήμα Μάλτεπε – Σαμπιχά Γκιοκτσέν, ενώ τα συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Οι τεχνικές ομάδες έχουν ξεκινήσει έλεγχο στο σημείο προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ακριβώς εκτροχιάστηκε ο συρμός και αν υπήρξε αστοχία σε βαγόνι, στις ράγες ή σε άλλο τμήμα του συστήματος.

Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών

Στο σημείο έφτασαν ομάδες πρώτων βοηθειών, πυροσβέστες και συνεργεία του Μετρό, ενώ οι υπηρεσίες υγείας τέθηκαν σε ετοιμότητα για την παροχή βοήθειας στους επιβάτες.

Η παρουσία ασθενοφόρων και διασωστών ήταν άμεση, καθώς τέτοια περιστατικά σε υπόγεια σήραγγα θεωρούνται ιδιαίτερα ευαίσθητα λόγω του περιορισμένου χώρου, της ανάγκης γρήγορης εκκένωσης και της πιθανότητας πανικού.

Η κυκλοφορία στη γραμμή επηρεάστηκε, με επιβάτες να αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης.

Αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις

Μέχρι στιγμής, τα αίτια του εκτροχιασμού δεν έχουν διευκρινιστεί επισήμως.

Οι τουρκικές αρχές και η Metro İstanbul αναμένεται να προχωρήσουν σε τεχνική αξιολόγηση του περιστατικού, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η βλάβη συνδέεται με τον συρμό, το δίκτυο ή άλλο παράγοντα.

Το περιστατικό στο Μποστάντζι προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς συνέβη σε μία από τις βασικές γραμμές που συνδέουν την ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης με το αεροδρόμιο Σαμπιχά Γκιοκτσέν.