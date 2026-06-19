Τον τρόπο με τον οποίο η διαχείριση της απώλειας του πατέρα της αναδιαμόρφωσε πλήρως την κοσμοθεωρία της και τη βοήθησε να ξεπεράσει το έντονο άγχος περιέγραψε η Ευγενία Σαμαρά, σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση.

Η ηθοποιός φιλοξενήθηκε στο ψηφιακό κανάλι που διατηρεί η Νάνσυ Παραδεισανού στο Youtube, όπου προχώρησε σε μια κατάθεση ψυχής για τις εσωτερικές αλλαγές που βίωσε τα τελευταία χρόνια, αναφέροντας αρχικά:

«Ήμουν ένας άνθρωπος που στρεσαριζόμουν πολύ, νομίζω πως τώρα έχει μαλακώσει αυτό. Για να πω την αλήθεια, μετά από την απώλεια του πατέρα μου ακόμη περισσότερο. Κάπως τα πράγματα ήρθαν και κάθισαν και είδα την πραγματικότητα γύρω μου».

Η νέα διάσταση στην καθημερινότητα

Η βίωση μιας τόσο έντονης συναισθηματικής δοκιμασίας λειτούργησε ως καταλύτης για την Ευγενία Σαμαρά, η οποία εξήγησε πώς τα καθημερινά προβλήματα έχασαν τη σημασία τους μπροστά στο μεγάλο αυτό γεγονός. Η ίδια έδωσε μια σαφή εικόνα για το πώς βλέπει τα πράγματα σήμερα, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Όταν σου συμβαίνει κάτι τόσο δύσκολο και σοκαριστικό, όσο είναι η απώλεια ενός ανθρώπου τόσο κοντινού και αγαπημένου, κάπως τα πράγματα έρχονται και παίρνουν την πραγματική τους διάσταση στα υπόλοιπα. Δεν μπορώ να στρεσαριστώ για πράγματα για τα οποία στρεσαριζόμουν παλιά και πια μου φαίνονται μικρά».

Η προσπάθεια για εστίαση στο παρόν

Η αντιμετώπιση του πένθους συνοδεύτηκε από μια μακροχρόνια διαδικασία προσωπικής εξέλιξης. Η Ευγενία Σαμαρά δεν έκρυψε ότι η ισορροπία που έχει βρει σήμερα είναι αποτέλεσμα συνειδητής προσπάθειας, καταλήγοντας στο εξής συμπέρασμα:

«Θα γίνουν όλα. Οπότε μ’ αυτή τη συνειδητοποίηση που έγινε τότε με έναν δύσκολο τρόπο φυσικά, με όλη αυτή τη δουλειά που κάνω και καταλήγοντας πως είμαι στην καλύτερη φάση που μπορώ να είμαι, μπορώ να είμαι πιο πολύ στο τώρα. Και αυτό επιδιώκω, πολύ».