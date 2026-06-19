Νέο λάδι στη φωτιά της διπλωματικής αντιπαράθεσης με την Τζόρτζια Μελόνι έριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, προχωρώντας σε μια άκρως επιθετική δήλωση μέσω του δικτύου NBC. Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε με απόλυτο τρόπο τη δυσαρέσκειά του για τη στάση της Ιταλίας σε ένα κομβικό γεωπολιτικό ζήτημα.



«Η Μελόνι με στήριζε φανατικά, αλλά δεν τη θέλω ως φαν διότι δεν μου στάθηκε -ούτε εκείνη ούτε το ΝΑΤΟ- όταν προέκυψε το θέμα των Στενών του Ορμούζ», δήλωσε χαρακτηριστικά, σφραγίζοντας το οριστικό τέλος της συμμαχίας τους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Τη λυπήθηκα και βγήκαμε φωτό»

Η ανοιχτή αντιπαράθεσή του Τραμπ με την Μελόνι ξεκίνησε λίγο νωρίτερα, στη Σύνοδο της G7, όπου η απόσταση ανάμεσά τους ήταν εμφανής, με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν, ενώ viral έγινε και το βίντεο με την Ιταλίδα πρωθυπουργό να φαίνεται ενοχλημένη, όσο ο Τραμπ συζητούσε για αγώνα UFC στον Λευκό Οίκο.



Το κλίμα δυναμίτισε η υποτιμητική δήλωση του Τραμπ σε ιταλικό μέσο: «Με παρακαλούσε για μια φωτογραφία. Ήθελε τόσο πολύ να φωτογραφηθεί μαζί μου. Δεν ήμουν υποχρεωμένος να το κάνω, αλλά τη λυπήθηκα». Ο ίδιος επιτέθηκε και στην Ευρώπη, λέγοντας ότι έχει κάνει «τα πάντα λάθος» σε μεταναστευτικό και ενέργεια.



Η Μελόνι απάντησε οργισμένα στα social media: «Οι δηλώσεις του Τραμπ είναι απολύτως κατασκευασμένες. Ειλικρινά, με εκπλήσσουν. Δεν κατανοώ γιατί ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιλέγει να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο απέναντι σε συμμάχους του».



Το μήνυμά της έκλεισε με μία φράση που προκάλεσε αίσθηση στην Ιταλία: «Η Ιταλία και εγώ δεν παρακαλάμε ποτέ».