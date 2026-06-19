Η άλλοτε θερμή σχέση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και την Τζόρτζια Μελόνι φαίνεται πως ανήκει οριστικά στο παρελθόν. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν μία από τις πιο σταθερές πολιτικές συμμάχους του Αμερικανού προέδρου στην Ευρώπη, βρίσκεται πλέον σε ανοιχτή αντιπαράθεση μαζί του, με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στη Σύνοδο της G7, ωστόσο η εικόνα που παρουσίασαν απείχε πολύ από το φιλικό κλίμα των προηγούμενων ετών. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι επαφές τους περιορίστηκαν στις απολύτως απαραίτητες συνομιλίες, ενώ παρατηρητές μίλησαν για εμφανή αμηχανία και απόσταση.

Χαρακτηριστικό ήταν και το βίντεο που έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα, στο οποίο η Μελόνι δείχνει εμφανώς ενοχλημένη κατά τη διάρκεια συζήτησης άλλων ηγετών με τον Τραμπ για αγώνα UFC που είχε διοργανωθεί στον Λευκό Οίκο.

«Με εγκατέλειψες» – Το δημόσιο πείραγμα του Τραμπ

Κατά τη διάρκεια ανεπίσημης συνομιλίας με Ευρωπαίους ηγέτες, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη στάση της Μελόνι. Όταν ερωτήθηκε αν οι σχέσεις τους έχουν αποκατασταθεί, η Ιταλίδα πρωθυπουργός απάντησε πως «ήμασταν πάντα φίλοι». Ο Αμερικανός πρόεδρος χαμογέλασε και επανέλαβε αρκετές φορές τη φράση «με εγκατέλειψες», με τη Μελόνι να απαντά χαμογελώντας ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ.

Παρά το φαινομενικά χαλαρό κλίμα της στιγμής, η ένταση μεταξύ των δύο πλευρών ήταν ήδη εμφανής.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ο Τραμπ παραχώρησε συνέντευξη σε ιταλικό τηλεοπτικό μέσο και αναφέρθηκε υποτιμητικά στην Ιταλίδα πρωθυπουργό. «Με παρακαλούσε για μια φωτογραφία. Ήθελε τόσο πολύ να φωτογραφηθεί μαζί μου. Δεν ήμουν υποχρεωμένος να το κάνω, αλλά τη λυπήθηκα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια συνέντευξη εξαπέλυσε επίθεση και κατά της Ευρώπης για τη μεταναστευτική πολιτική και την ενεργειακή στρατηγική της, υποστηρίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι έχουν κάνει «τα πάντα λάθος» στους δύο αυτούς τομείς.

Η οργισμένη απάντηση της Μελόνι

Η απάντηση της Ιταλίδας πρωθυπουργού ήρθε μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα και ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή. «Οι δηλώσεις του Τραμπ είναι απολύτως κατασκευασμένες. Ειλικρινά, με εκπλήσσουν. Δεν κατανοώ γιατί ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιλέγει να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο απέναντι σε συμμάχους του», ανέφερε.

Παράλληλα, άφησε σαφείς αιχμές για τη στάση του απέναντι σε αντιπάλους της Δύσης, σημειώνοντας ότι εμφανίζεται συχνά πιο διαλλακτικός απέναντι σε αυτούς. Το μήνυμά της έκλεισε με μία φράση που προκάλεσε αίσθηση στην Ιταλία:

«Η Ιταλία και εγώ δεν παρακαλάμε ποτέ».

Η ακύρωση του ταξιδιού Ταγιάνι στις ΗΠΑ

Οι δηλώσεις του Τραμπ προκάλεσαν πολιτικές αντιδράσεις σε ολόκληρο το ιταλικό πολιτικό φάσμα. Ο υπουργός Εξωτερικών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Αντόνιο Ταγιάνι, ανακοίνωσε ότι ακυρώνει την προγραμματισμένη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως δήλωσε, τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου προς την Τζόρτζια Μελόνι συνιστούν προσβολή όχι μόνο προς την πρωθυπουργό αλλά και προς ολόκληρη την Ιταλία.

Πώς χάλασε η σχέση Τραμπ – Μελόνι

Για αρκετά χρόνια η σχέση των δύο ηγετών θεωρούνταν μία από τις πιο στενές μεταξύ Ευρωπαίου ηγέτη και Αμερικανού προέδρου. Η Μελόνι είχε στηρίξει επανειλημμένα τον Τραμπ, ενώ είχε συμμετάσχει στην ορκωμοσία του και είχε μιλήσει θετικά για τον ρόλο του στην παγκόσμια πολιτική σκηνή.

Ωστόσο, οι διαφωνίες άρχισαν να συσσωρεύονται. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός διαφοροποιήθηκε από τις αμερικανικές θέσεις για τους δασμούς, απέρριψε την ιδέα στρατιωτικής δράσης στη Γροιλανδία και αρνήθηκε να στηρίξει μονομερείς πρωτοβουλίες των ΗΠΑ στο Ιράν.

Η τελική ρήξη φαίνεται πως ήρθε μετά την αμερικανική στρατιωτική εμπλοκή στην κρίση με το Ιράν, όταν η Ρώμη επέλεξε να ευθυγραμμιστεί με την κοινή ευρωπαϊκή γραμμή και το πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Η σχέση που κάποτε παρουσιαζόταν ως γέφυρα μεταξύ της συντηρητικής Ευρώπης και του Ντόναλντ Τραμπ έχει μετατραπεί σε μία από τις πιο ηχηρές πολιτικές συγκρούσεις του τελευταίου διαστήματος. Με τον πόλεμο στο Ιράν να αναδιαμορφώνει τις διεθνείς ισορροπίες και τις διατλαντικές σχέσεις να δοκιμάζονται, η σύγκρουση Τραμπ – Μελόνι αναδεικνύεται πλέον σε σύμβολο των νέων ρηγμάτων που διαμορφώνονται ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.