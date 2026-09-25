Νέα δεδομένα έρχονται στο φως στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς πρόσωπο που βρισκόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι την κρίσιμη ημέρα περιγράφει τις στιγμές πριν και μετά το περιστατικό που συγκλόνισε την Ελλάδα.

Η γυναίκα, η οποία σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega ήταν παρούσα στο ιατρείο στις 9 Σεπτεμβρίου, την ώρα που ο γνωστός τραγουδιστής υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση, μίλησε για όσα αντιλήφθηκε από τη θέση που βρισκόταν, αλλά και για τη δική της εμπειρία ως ασθενής του συγκεκριμένου ιατρείου.

«Ήμουν μπροστά, όλα έγιναν πίσω»

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, εκείνη την ημέρα είχε επισκεφθεί το ιατρείο για επαγγελματικό λόγο, καθώς δραστηριοποιείται στον χώρο προϊόντων ευεξίας και ομορφιάς.

«Η γραμματέας ήταν εκεί και μιλούσα μαζί της. Πουλάω προϊόντα για ευεξία και ομορφιά και πούλησα ένα μπουκάλι αλόη βέρα χυμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως περιέγραψε, αρχικά η κατάσταση ήταν απολύτως συνηθισμένη, με συζητήσεις και καθημερινές κινήσεις στον χώρο.

«Η συζήτηση ήταν για διακοπές και μετά έκανα ένα βίντεο και έφυγα. Πήγα εκεί, έκανα τη δουλειά μου και έφυγα, γιατί είχα κάπου αλλού να πάω», είπε.

Ωστόσο, όπως ανέφερε, λίγη ώρα αργότερα η ατμόσφαιρα άλλαξε.

«Όταν ήρθε ο […] τον είδα, του λέω: “Γεια, είσαι καλά;”. “Ναι, όλα καλά”. Μετά έφυγε και μίλαγε στο τηλέφωνο. Δεν ξέρω τι έγινε εκεί, ήταν όλα πίσω, ήμουν μπροστά», σημείωσε.

Η εμπειρία της με την Inuspheresis

Η γυναίκα αποκάλυψε επίσης ότι στο παρελθόν είχε υποβληθεί και η ίδια σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης στο συγκεκριμένο ιατρείο.

«Ήμουν ασθενής τους. Έχω κάνει Inuspheresis μία φορά. Πρέπει να είναι τρία χρόνια τώρα», ανέφερε.

Όπως περιέγραψε, η διαδικασία ήταν δύσκολη για την ίδια, καθώς υπήρξαν προβλήματα με την τοποθέτηση φλεβικού καθετήρα.

«Έβαλε τον φλεβοκαθετήρα στα χέρια μου και δεν άντεξα και μετά πήγαινε πιο κάτω στο πόδι μου και έκανα εκεί», είπε.

Η ίδια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εμφανίζεται επηρεασμένη από τις εξελίξεις και έχει μοιραστεί την εμπειρία της μόνο με κοντινά της πρόσωπα.

«Ήταν οι γιατροί μου – έχω σοκαριστεί»

Φίλη της γυναίκας μετέφερε την αντίδρασή της μετά την είδηση του θανάτου του τραγουδιστή.

«Μου λέει: “Έχω τρελαθεί, ήταν οι γιατροί μου”. Ήταν σοκαρισμένη με όλο αυτό που έχει γίνει», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, η γυναίκα που βρισκόταν στο ιατρείο δεν υποστήριξε ότι είδε τη στιγμή του θανάτου, αλλά περιέγραψε την αναστάτωση που ακολούθησε.

«Μου είπε ότι είδε ξαφνικά να σηκώνεται η γραμματέας, να σηκώνεται κάποιος και να γίνεται ένας πανικός», ανέφερε η φίλη της.

Αναφορές για προηγούμενη ταλαιπωρία κατά τη θεραπεία

Η φίλη της γυναίκας μίλησε ακόμη για την εμπειρία που είχε η ίδια στο παρελθόν από τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Όπως ανέφερε, υπήρξε δυσκολία στην εύρεση φλέβας στο χέρι και τελικά χρειάστηκε τοποθέτηση καθετήρα στην περιοχή του μηρού.

«Μου έδειξε το σημείο και είχε γίνει όλο της το πόδι από πάνω μέχρι κάτω μπλε και δεν μπορούσε να περπατήσει για μεγάλο διάστημα», είπε.

Στο επίκεντρο οι καταθέσεις για τις κρίσιμες ώρες

Οι νέες μαρτυρίες εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο του Κολωνακίου.

Η παρουσία του συγκεκριμένου προσώπου αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς –σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά– οι αρχικές καταθέσεις εργαζομένων στο ιατρείο ανέφεραν ότι εκείνη την ώρα στον χώρο βρίσκονταν μόνο οι τρεις υπάλληλοι και οι δύο γιατροί.

Οι αρχές συνεχίζουν τη συλλογή καταθέσεων και στοιχείων, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως τι συνέβη στις κρίσιμες ώρες πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή.