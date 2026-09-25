Η ατμόσφαιρα άλλαξε, τα σύννεφα πυκνώνουν και το σκηνικό του καιρού περνά πλέον απότομα σε φθινοπωρινή φάση. Η κακοκαιρία έδειξε από νωρίς τα «δόντια» της. Και το πρώτο της αποτύπωμα δεν ήταν απλώς μια δυνατή βροχή.

Ήταν ένας ανεμοστρόβιλος που μέσα σε λίγα λεπτά άλλαξε την εικόνα σε χωριά της περιοχής Φαναρίου στον Δήμο Πάργας. Δέντρα και καλώδια δεν άντεξαν την ένταση των ανέμων, κολώνα ηλεκτροδότησης έπεσε, ενώ τουλάχιστον οκτώ χωριά βυθίστηκαν στο σκοτάδι, ενώ οι κάτοικοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις ζημιές που άφησε πίσω του το ισχυρό φαινόμενο.



Στην Κέρκυρα ο ουρανός είχε ήδη πάρει φωτιά. Οι κεραυνοί έπεφταν ασταμάτητα, με χιλιάδες ηλεκτρικές εκκενώσεις να καταγράφουν την ένταση του φαινομένου

Αυτές οι εικόνες ήταν το πρώτο καμπανάκι ότι το νέο κύμα κακοκαιρίας δεν θα περάσει αθόρυβα.

Από τα δυτικά ξεκίνησε η επέλαση

Το νέο κύμα κακοκαιρίας άρχισε να οργανώνεται από τα βορειοδυτικά, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους σε Κέρκυρα, Ήπειρο και δυτική Στερεά Ελλάδα.

Η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων από τις βραδινές ώρες και από τα βορειοδυτικά της χώρας.

Τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν διάρκεια και να μετακινηθούν σταδιακά προς περισσότερες περιοχές, με την κακοκαιρία να απλώνεται μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες – Οι περιοχές που θα δουν βροχές και καταιγίδες

Το νέο κύμα κακοκαιρίας θα συνεχίσει να επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας, με βροχές και κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα. Στην Ήπειρο ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με μπόρες κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας, ενώ στη συνέχεια αναμένεται βελτίωση. Στη Μακεδονία προβλέπονται βροχές κατά περιόδους, οι οποίες σταδιακά θα περιοριστούν στα δυτικά τμήματα, ενώ στη Θράκη αναμένονται λίγες ψιχάλες ή ασθενείς βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά, με επίκεντρο τον Έβρο.

Στη Θεσσαλία θα σημειωθούν βροχές κατά διαστήματα, οι οποίες σταδιακά θα περιοριστούν στα δυτικά ορεινά τμήματα και τη Μαγνησία. Στη Στερεά Ελλάδα οι βροχοπτώσεις θα επιμείνουν στα περισσότερα τμήματα, ενώ στην Πελοπόννησο τα φαινόμενα κατά τόπους και κατά περιόδους θα είναι ισχυρά, με πρόσκαιρες καταιγίδες κυρίως στα νότια.

Στο Ιόνιο αναμένονται τοπικές μπόρες, ενώ στο Αιγαίο βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα βορειοδυτικά τμήματα και τις Σποράδες. Άστατος θα παραμείνει ο καιρός και στην Κρήτη, κυρίως αργά το βράδυ.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί μέτριοι έως ισχυροί στα βόρεια, ενώ τη νύχτα στο βόρειο Αιγαίο θα φτάσουν ακόμη και τα 7-8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν ανατολικοί μέτριοι άνεμοι, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές βροχές με σταδιακή βελτίωση, βορειοδυτικοί μέτριοι άνεμοι και θερμοκρασία έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική έρχονται βροχές και καταιγίδες

Η κακοκαιρία δεν αναμένεται να αφήσει ανεπηρέαστη την Αττική. Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως νεφελώδης, με τοπικές βροχοπτώσεις που από το απόγευμα αναμένεται να γενικευτούν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι μέτριοι και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ισχυροί, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.Τα φαινόμενα αναμένεται να παρουσιάσουν πρόσκαιρη ύφεση τη νύχτα, πριν επιστρέψουν την Κυριακή έως το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, με τον υδράργυρο να κινείται περίπου στους 22-24 βαθμούς Κελσίου.

Κεραυνοί, χαλάζι και ισχυροί άνεμοι στο σκηνικό

Το κύμα κακοκαιρίας συνοδεύεται από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, όπως στην περίτωση της Κέρκυρας.

Οι καταιγίδες κατά τόπους μπορεί να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους, δημιουργώντας συνθήκες που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις.

Σε επιφυλακή οι αρχές

Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα ενεργοποίησε το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα και συνοδά προβλήματα.

Η κακοκαιρία μόλις ξεκίνησε να αφήνει το αποτύπωμά της. Από την Πάργα μέχρι τις περιοχές που περιμένουν τα ισχυρότερα φαινόμενα, το επόμενο διήμερο θα δοκιμάσει αντοχές, υποδομές και αντανακλαστικά.

Το μήνυμα των ειδικών είναι ξεκάθαρο: προσοχή, καθώς τα έντονα φαινόμενα μπορεί να εμφανιστούν γρήγορα και με μεγάλη ένταση.