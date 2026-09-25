Χιλιάδες μαθητές κατέκλυσαν την Παρασκευή τους δρόμους δεκάδων πόλεων στη Γερμανία, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα κατά της πιθανής επιστροφής της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας.

Οι κινητοποιήσεις έρχονται σε μια κρίσιμη καμπή για το Βερολίνο, καθώς η κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς εντείνει την προσπάθεια ενίσχυσης των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο υποχρεωτικής στράτευσης, εάν δεν καλυφθούν οι ανάγκες μέσω εθελοντών.

Η φωνή των διαδηλωτών: «Θα συνεχίσουμε μέχρι να αποσυρθεί»

«Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εννοεί σοβαρά τη σταδιακή επαναφορά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας», δήλωσε ο Μπέλα Μπράιτνερ, ένας από τους διοργανωτές των κινητοποιήσεων, εκπροσωπώντας την πρωτοβουλία «School Strike Against Compulsory Military Service».

Στο Αμβούργο, μία από τις πόλεις-επίκεντρα των διαμαρτυριών, διαδηλωτές κρατούσαν σημαίες και πανό με το σύνθημα: «Δεν θα συμμετάσχουμε στους πολέμους σας».

Ο 16χρονος Ελίας Μπέρνχαρντ, επίσης από το Αμβούργο, ήταν ξεκάθαρος: «Οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια δείχνουν ότι οι νέοι δεν θέλουν να ενταχθούν στην Bundeswehr».

«Γι’ αυτό βρίσκομαι σήμερα στον δρόμο. Γι’ αυτό είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μέχρι να αποσυρθεί το ενδεχόμενο της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας. Θα συνεχίσουμε», τόνισε ο έφηβος διαδηλωτής.

Τι προβλέπει ο νέος νόμος – Το ερωτηματολόγιο που «άναψε το φιτίλι»

Τον Ιανουάριο τέθηκε σε ισχύ νέος νόμος που προβλέπει εθελοντική στρατιωτική υπηρεσία, με στόχο την προσέλκυση περισσότερων εθελοντών και την αύξηση του αριθμού των στρατιωτών.

Ωστόσο, το νομικό πλαίσιο αφήνει παράθυρο για το μέλλον: εάν επιδεινωθεί η κατάσταση ασφαλείας ή εάν ο αριθμός των εθελοντών αποδειχθεί ανεπαρκής, η Bundestag θα μπορούσε να εξετάσει την ενεργοποίηση κάποιας μορφής υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας.

Με βάση τον νέο νόμο, όλοι οι 18χρονοι στη Γερμανία λαμβάνουν ερωτηματολόγιο στο οποίο καλούνται να δηλώσουν εάν ενδιαφέρονται και εάν είναι πρόθυμοι να υπηρετήσουν στις ένοπλες δυνάμεις.skai

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι υποχρεωτική για τους άνδρες και προαιρετική για τις γυναίκες. Παράλληλα, όλοι οι 18χρονοι άνδρες θα πρέπει να υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις, ώστε να κρίνεται η καταλληλότητά τους για ενδεχόμενη στρατιωτική υπηρεσία.

Οι κλήσεις για ιατρικές εξετάσεις που προκάλεσαν την οργή

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η αφορμή για τις κινητοποιήσεις στάθηκε το γεγονός ότι 18χρονοι στις πόλεις Κίελο και Φλένσμπουργκ, στη βόρεια Γερμανία, έλαβαν επίσημες κλήσεις για ιατρικές εξετάσεις, παρότι είχαν δηλώσει ότι δεν ενδιαφέρονται να καταταγούν.

Η ομάδα αναφέρει ότι έχουν προγραμματιστεί περισσότερες από 100 διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, μεταξύ άλλων στο Κίελο, το Αμβούργο, το Βερολίνο και τη Φρανκφούρτη.

Εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε στο BBC ότι, βάσει του νόμου, η υποχρέωση υποβολής σε ιατρική εξέταση ισχύει «για όλους τους άνδρες που υπάγονται σε στρατιωτική υποχρέωση και έχουν γεννηθεί μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2007».

Η διάταξη αυτή ισχύει ακόμη και για όσους έχουν δηλώσει ότι δεν ενδιαφέρονται για στρατιωτική υπηρεσία. Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, από τον Ιούλιο περίπου 1.000 18χρονοι άνδρες που είχαν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να ενταχθούν στις ένοπλες δυνάμεις έχουν ήδη υποβληθεί στις σχετικές ιατρικές εξετάσεις.

Από την κατάργηση το 2011 στην ταχεία στρατιωτική ανασύνταξη

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η Γερμανία, όπως και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, διατηρούσε έναν πολυάριθμο στρατό. Μετά την πτώση του Σιδηρού Παραπετάσματος, όμως, οι ένοπλες δυνάμεις της περιορίστηκαν σημαντικά στη διάρκεια της δεκαετίας του 1990.

Η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία καταργήθηκε το 2011 επί καγκελαρίας Άνγκελα Μέρκελ.

Σήμερα, ωστόσο, υπό το βάρος των απειλών που το Βερολίνο θεωρεί ότι προέρχονται από τη Ρωσία και της έντονης πίεσης από τον παραδοσιακό σύμμαχο της Γερμανίας, τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Μερτς έχει δεσμευθεί να μετατρέψει την Bundeswehr στον ισχυρότερο συμβατικό στρατό της Ευρώπης.

Ο φιλόδοξος στόχος: 260.000 στρατιώτες και 200.000 έφεδροι

Η Bundeswehr αριθμεί σήμερα περίπου 186.700 στρατιωτικούς. Έως τις αρχές της δεκαετίας του 2030, η Γερμανία θέλει να αυξήσει τον αριθμό τους στις 260.000, με τη δύναμη αυτή να συμπληρώνεται από περίπου 200.000 εφέδρους.

Στόχος είναι η χώρα να ανταποκριθεί στους νέους στόχους δυνάμεων του ΝΑΤΟ και να ενισχύσει την αμυντική της ικανότητα.

Το ερώτημα που μένει ανοιχτό είναι αν η κοινωνία και ειδικά η νέα γενιά θα συμβαδίσει με τους στρατηγικούς σχεδιασμούς του Βερολίνου. Οι διαδηλώσεις της Παρασκευής δείχνουν ότι το στοίχημα κάθε άλλο παρά κερδισμένο θεωρείται.