Πίσω από τα χαμόγελα, τις χειραψίες και το επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο, υπήρχε ένα θέμα που η Ουάσινγκτον θεωρεί κρίσιμο για την επόμενη ημέρα στη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ να σταματήσει η κινεζική υποστήριξη προς την Τεχεράνη, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Αμερικανός πρέσβης στο Πεκίνο, Ντέιβιντ Πέρντιου.

Όπως ανέφερε ο Αμερικανός αξιωματούχος, ο Τραμπ έκανε σαφές στον Σι ότι η άμεση ή έμμεση βοήθεια προς το Ιράν – από πληροφορίες μέχρι εξαρτήματα και στρατιωτικό υλικό – αποτελεί ζήτημα που η Ουάσινγκτον παρακολουθεί στενά.

Το μήνυμα της Ουάσινγκτον προς το Πεκίνο

Η αμερικανική πλευρά θεωρεί ότι η Κίνα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς «διαδρόμους» του Ιράν, κυρίως μέσω των ενεργειακών συναλλαγών και των εμπορικών σχέσεων.

Το ζήτημα είχε ήδη βρεθεί στο επίκεντρο της αμερικανικής πολιτικής συζήτησης πριν από τη συνάντηση Τραμπ – Σι. Η γερουσιαστής Τζιν Σαχίν είχε καλέσει τον Αμερικανό πρόεδρο να ασκήσει πίεση στον Κινέζο ηγέτη, υποστηρίζοντας ότι κινεζικές εταιρείες βοηθούν το Ιράν οικονομικά και στρατιωτικά.

Σύμφωνα με τη Σαχίν, μεγάλο μέρος των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου κατευθύνεται προς την Κίνα, παρέχοντας στην Τεχεράνη σημαντική οικονομική ανάσα.

«Υπάρχει ανησυχία για έμμεση υποστήριξη»

Ο Πέρντιου υποστήριξε ότι το Πεκίνο έχει ήδη λάβει μηνύματα από την Ουάσινγκτον και πως υπήρξαν ενδείξεις ότι κάποια δραστηριότητα περιορίστηκε, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Όταν ρωτήθηκε αν η Κίνα έχει βοηθήσει το Ιράν στη διατήρηση της πίεσης στην περιοχή, ο Αμερικανός πρέσβης έκανε λόγο για «έμμεση υποστήριξη», σημειώνοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν έχει αποδείξεις για άμεση εμπλοκή.

Η δύσκολη ισορροπία του Σι

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο όπου οι σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας επιχειρούν να διατηρήσουν έναν πιο σταθερό τόνο, παρά τις μεγάλες διαφωνίες σε εμπόριο, τεχνολογία και γεωπολιτική.

Η συνάντηση Τραμπ και Σι είχε στην ατζέντα μια σειρά από ζητήματα, από την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι τις οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών, όμως το Ιράν αποτέλεσε ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία των συνομιλιών.

Για το Πεκίνο, η σχέση με την Τεχεράνη αποτελεί έναν σημαντικό στρατηγικό δεσμό, ενώ για την Ουάσινγκτον η μείωση της εξωτερικής στήριξης προς το Ιράν θεωρείται κρίσιμο βήμα στην προσπάθεια περιορισμού των δυνατοτήτων της χώρας.

Η συζήτηση μεταξύ Τραμπ και Σι δείχνει πως η αντιπαράθεση γύρω από το Ιράν δεν περιορίζεται πλέον στη Μέση Ανατολή, αλλά έχει μετατραπεί σε ένα ακόμη πεδίο ανταγωνισμού ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου.