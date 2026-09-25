Σε μια νέα, αιχμηρή φάση της έρευνας για το σκάνδαλο των επενδυτικών funds στην Τουρκία, οι αρχές της Κωνσταντινούπολης έβαλαν χειροπέδες στην Fatmagül Fakı Lafçı, την πρώην παίκτρια του Survivor που τα τουρκικά ΜΜΕ αποκαλούν εδώ και χρόνια «Τουρκάλα Αντριάνα Λίμα».

Η Lafçı είναι μία από τις έξι συλληφθείσες στην τρίτη φάση της επιχείρησης που εστιάζει σε ύποπτες συναλλαγές στην τουρκική κεφαλαιαγορά, με επίκεντρο το κλειστό fund της Pusula Holding.

Ποια είναι η Fatmagül Fakı Lafçı

Η 39χρονη (γεννημένη το 1987) έγινε γνωστή στο ευρύ τουρκικό κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στο Survivor το 2013, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε καριέρα στην τηλεόραση και την υποκριτική.

Η έντονη ομοιότητά της με το παγκοσμίως διάσημο μοντέλο Αντριάνα Λίμα τής «κόλλησε» το παρατσούκλι που την ακολουθεί μέχρι σήμερα στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Πέρα από τη showbiz, η Lafçı φέρεται να δραστηριοποιείται και στον επιχειρηματικό χώρο. Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, εργάζεται ως διοικητική διευθύντρια στην κατασκευαστική εταιρεία KL Taahhüt İnşaat A.Ş.

Νέο κύμα συλλήψεων στην έρευνα για το Pusula

Η σύλληψή της εντάσσεται σε μια ευρύτερη επιχείρηση της Εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης, η οποία ερευνά συναλλαγές στην κεφαλαιαγορά και κινήσεις κεφαλαίων που συνδέονται με το Pusula fund.

Σε αυτή τη φάση είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για επτά άτομα. Μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί έξι, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό του έβδομου υπόπτου.

Η υπόθεση έχει ήδη οδηγήσει σε μια αλυσίδα προφυλακίσεων. Την Παρασκευή έγινε γνωστό ότι 19 από τους 21 υπόπτους που οδηγήθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης προφυλακίστηκαν, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των προφυλακισμένων στις σχετικές έρευνες στους 45.

Τι ερευνά η τουρκική Δικαιοσύνη

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται λογαριασμοί και συναλλαγές που φέρονται να συνδέονται με το κλειστό fund της Pusula Holding. Οι ερευνητές προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τις ροές κεφαλαίων και τις σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων, σε μια υπόθεση που έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο πολιτικό και οικονομικό αντίκτυπο στην Τουρκία.

Η εμπλοκή ενός προσώπου από τον χώρο της τηλεόρασης και της ψυχαγωγίας, όπως η Lafçı, προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα σε μια έρευνα που ήδη βρίσκεται στο επίκεντρο της τουρκικής επικαιρότητας.