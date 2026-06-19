Χρηματικό ποσό ύψους 30.000 ευρώ από τα κέρδη που σημειώνει συγκεκριμένο μουσικό κομμάτι διεκδικεί δικαστικά η Στέλλα Μπεζαντάκου από τη Μαρίνα Σάττι, εξαιτίας της ενσωμάτωσης ηχητικού αποσπάσματος από το παρελθόν της χωρίς προηγούμενη έγκριση.

Σύμφωνα με όσα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό», η νομική αυτή διαμάχη βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και περίπου έναν χρόνο, από την περίοδο που κυκλοφόρησε η σχετική δισκογραφική δουλειά.

Η πλευρά της ενάγουσας θεωρεί ότι η συγκεκριμένη κίνηση δεν έγινε τυχαία, καθώς η ίδια εκτιμά πως η αναπαραγωγή της φωνής της πραγματοποιήθηκε με ξεκάθαρο σκοπό να υποστεί χλευασμό από τους ακροατές.

Στο πλαίσιο αυτό, το ηχητικό δείγμα που έχει προκαλέσει την έντονη αντίδρασή της εντοπίζεται στον δίσκο «POP TOO» και συγκεκριμένα στο κομμάτι με τον τίτλο «POP», όπου ακούγεται αυτούσια η παλιά τοποθέτηση:

«Είμαι η βασίλισσα του μέλλοντος. Προηγούμαι της εποχής μου κάνω πρωτοποριακά πράγματα κάνω πράγματα πρώτα εγώ και με ακολουθούν οι υπόλοιπες οι οποίες με μιμούνται και με αντιγράφουν».

Από το αναπάντητο εξώδικο στην αγωγή των 30.000 ευρώ

Όπως αποκαλύφθηκε, η Στέλλα Μπεζαντάκου δεν κινήθηκε απευθείας με δικαστικά μέσα, αλλά επέλεξε αρχικά μια πιο ήπια οδό εξωδικαστικής διευθέτησης. Η διαδικασία ξεκίνησε με την αποστολή επίσημης γραπτής διαμαρτυρίας, καθώς υπογραμμίζει ότι ουδέποτε παραχώρησε το δικαίωμα εκμετάλλευσης της φωνής της για τις ανάγκες του δίσκου.

Επειδή η πρώτη αυτή νομική κίνηση δεν επέφερε κάποια ανταπόκριση ή συμβιβαστική λύση, η πρώην παίκτρια ριάλιτι αποφάσισε να κλιμακώσει τις ενέργειές της καταθέτοντας επίσημη αγωγή, μέσω της οποίας αξιώνει πλέον το συγκεκριμένο μερίδιο από τα πνευματικά και εμπορικά έσοδα που αποφέρει το τραγούδι της Μαρίνας Σάττι.

Η θέση του περιβάλλοντος της τραγουδίστριας

Από την άλλη πλευρά, η ομάδα που πλαισιώνει επαγγελματικά τη Μαρίνα Σάττι διατηρεί μια τελείως διαφορετική στάση απέναντι στις κατηγορίες και τις οικονομικές απαιτήσεις που έχουν εγερθεί.

Συνεργάτης από το άμεσο περιβάλλον της καλλιτέχνιδας μίλησε σε μέλος της ομάδας της εκπομπής ξεκαθαρίζοντας ότι έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες ενέργειες και έχει ήδη αποσταλεί σχετική απάντηση προς την πλευρά της κας Μπεζαντάκου, παρά το γεγονός ότι η τελευταία επιμένει να συνεχίζει τη δικαστική οδό για τη διεκδίκηση των χρημάτων.