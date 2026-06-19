Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη στρατιωτική βάση Άντριους, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως οι ΗΠΑ «έχουν σημειώσει πολλές νίκες», κάνοντας αναφορά στις πρόσφατες εξελίξεις.

Παράλληλα, ανέφερε πως η τιμή του πετρελαίου αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι εταιρείες θα μείνουν ικανοποιημένες από αυτή την εξέλιξη.

Trump on Iran:



Now we have an agreement that was signed last night, and it's 60 days.



They have to make a deal; otherwise, we'll do things that won't make them happy, but I don't think it's gonna get to that. pic.twitter.com/l6wPcDfgsS — Clash Report (@clashreport) June 19, 2026

Ο ίδιος τόνισε επίσης την ισχύ των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, λέγοντας: «Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο. Το είδατε αυτό στο Ιράν: ουσιαστικά, μέσα σε μία εβδομάδα, εξουδετερώσαμε ολόκληρο το ναυτικό τους, ολόκληρη την αεροπορία τους, τα ραντάρ τους. Εξαλείψαμε τα πάντα».

Trump on attacking Iran again:



Remember, if we do that, then all of a sudden you're not going to have the oil flowing out of the strait too quickly.



People that own billion-dollar ships don't love missiles flying over them. pic.twitter.com/ptnKa0gI2y — Clash Report (@clashreport) June 19, 2026

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του προειδοποίησε ότι «σε 60 ημέρες πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν», σημειώνοντας ωστόσο πως δεν θεωρεί πιθανή μια τέτοια εξέλιξη.

Αναφέρθηκε επίσης και στις πιθανές συνέπειες μιας κλιμάκωσης, λέγοντας: «Να θυμάστε, αν το κάνουμε αυτό, τότε ξαφνικά δεν θα υπάρχει ροή πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ, επειδή όσοι διαθέτουν πλοία αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων δεν θέλουν να πετούν πάνω από τα κεφάλια τους πύραυλοι, ούτε να υπάρχουν νάρκες παντού στη θάλασσα».