Ο επικεφαλής της ομάδας των διαπραγματευτών της Τεχεράνης, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, επέμεινε σήμερα στην ανάγκη να γίνουν σεβαστές οι «κόκκινες γραμμές» του Ιράν κατά τις μελλοντικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

«Όπως τους έχουμε δείξει καθ’όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που προηγήθηκαν, εμμένουμε σθεναρά στον σεβασμό των όρων και των κόκκινων γραμμών που έχουν οριστεί, και στην υπεράσπιση των συμφερόντων του ιρανικού έθνους», σημείωσε ο Γαλιμπάφ, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, σύμφωνα με τις δηλώσεις του που επικαλέστηκε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

«Αν ο εχθρός φανεί υπερβολικός» στα αιτήματά του, «έχουμε αποδείξει ότι είμαστε έτοιμοι να ανταποδώσουμε και ότι δεν θα διστάσουμε να δώσουμε μια δριμεία απάντηση», πρόσθεσε.

Αναβλήθηκε το ταξίδι στην Ελβετία

Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, ανέβαλε για σήμερα το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία, όπου επρόκειτο να συμμετάσχει σε συνομιλίες για τα επόμενα βήματα της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής ο Λευκός Οίκος.

«Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, τα σχέδια για τις επερχόμενες συνομιλίες με το Ιράν δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ είναι έτοιμη να αναχωρήσει με την πρώτη δυνατή ευκαιρία. Αλλά η έκβαση αυτών των διαπραγματεύσεων δεν είναι ποτέ απλή ή προβλέψιμη», ανέφερε ο Λευκός Οίκος, ενώ πρόσθεσε ότι «Προς το παρόν, ο Αντιπρόεδρος δεν θα αναχωρήσει. Θα σας ενημερώσουμε μόλις έχουμε μια συγκεκριμένη ενημέρωση σχετικά με τα επόμενα βήματα» και κατέληξε πως «Προσβλέπουμε στην έναρξη των συνομιλιών το συντομότερο δυνατό».

Οι διαπραγματεύσεις, που σχεδιάζονταν για σήμερα στην Ελβετία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη σύναψη μιας συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, αναβλήθηκαν επ’ αόριστον, ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση.

«Οι συνομιλίες που προβλέπονταν ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν, το Κατάρ και το Πακιστάν αναβλήθηκαν. Η Ελβετία παραμένει διατεθειμένη να διευκολύνει αυτές τις συνομιλίες. Οι αντίστοιχες προπαρασκευαστικές εργασίες συνεχίζονται», ανακοίνωσε το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών, χωρίς να παράσχει κάποια διευκρίνιση σχετικά με την επόμενη ημερομηνία διεξαγωγής αυτών των συνομιλιών.

Παράλληλα, το λιβανέζικο δίκτυο Al Mayadeen, που πρόσκειται στη Χεζμπολάχ, μετέδωσε ότι και η ιρανική αντιπροσωπεία ανέβαλε τη μετάβασή της στην Ελβετία, επικαλούμενη τη συνέχιση των ισραηλινών επιθέσεων στον νότιο Λίβανο.

Το ίδιο μέσο ανέφερε ότι η Τεχεράνη θεωρεί πως η συνέχιση των ισραηλινών επιχειρήσεων σε βάθος έως και 10 χιλιομέτρων εντός λιβανικού εδάφους συνιστά παραβίαση βασικών όρων του «μνημονίου κατανόησης».

Τραμπ: «Δεν υπάρχουν όρια» – «Θα μπορούσα να συνεχίσω τους βομβαρδισμούς, αλλά τα Στενά του Ορμούζ θα έκλειναν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέρριψε την άποψη ότι ο πόλεμος με το Ιράν αποκάλυψε τα όρια της ικανότητάς του να ασκεί εξουσία, δηλώνοντας στην εκπομπή «The Axios Show» ότι εξακολουθεί να πιστεύει πως «δεν υπάρχουν όρια». Παρότι εισήλθε στον πόλεμο απαιτώντας «άνευ όρων παράδοση», η σύγκρουση ολοκληρώθηκε με ένα περιορισμένο μνημόνιο κατανόησης αντί για το αποτέλεσμα που είχε αρχικά θέσει ως στόχο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε στον Μαρκ Καπούτο του Axios ότι διαπραγματεύτηκε τη συγκεκριμένη συμφωνία, προκειμένου να αποτρέψει το ενδεχόμενο ο πόλεμος να οδηγήσει σε μια παγκόσμια οικονομική ύφεση. Ωστόσο, αρνήθηκε ότι η εμπειρία αυτή τον έκανε να αναθεωρήσει ή να αισθανθεί ότι περιορίστηκε η ισχύς του. Ερωτηθείς τι διδάχτηκε από τον πόλεμο σχετικά με τα όρια της εξουσίας του, απάντησε: «Δεν υπάρχουν όρια».

«Δεν έχω μάθει ακόμη αυτό το μάθημα. Ξέρω ότι υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν όρια», συνέχισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Παράλληλα, υποστήριξε ότι «τους νικήσαμε ολοκληρωτικά σε στρατιωτικό επίπεδο» και υποστήριξε ακόμα ότι το μνημόνιο κατανόησης «πιθανότατα είναι άνευ όρων παράδοση».

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε, επίσης, ότι ο πόλεμος απέδειξε τη στρατιωτική ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών. «Ποιος άλλος θα μπορούσε να έχει επιβάλει έναν τέτοιο αποκλεισμό; Έκανα έναν ναυτικό αποκλεισμό όπου ούτε ένα πλοίο δεν μπόρεσε να περάσει. Μερικά προσπάθησαν. Δεν κράτησε πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέντευξη, ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχτηκε ότι οι εναλλακτικές επιλογές αντί της επίτευξης συμφωνίας θα μπορούσαν να είχαν σοβαρές συνέπειες. Αντέδρασε έντονα στις επικρίσεις όσων υποστήριζαν ότι έπρεπε να ακολουθήσει σκληρότερη στάση απέναντι στο Ιράν, λέγοντας: «Ο μόνος τρόπος να γίνω πιο σκληρός είναι να μπω εκεί για άλλες δύο ή τρεις εβδομάδες και να συνεχίσω να τους βομβαρδίζω ανελέητα. Σωστά; Αλλά τι θα μας προσέφερε αυτό; Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ήταν ανοιχτά».

Συνεχίζοντας, τόνισε ότι «δεν θα είχαμε πετρέλαιο για μήνες. Όσο ρίχνεις βόμβες, αυτό το πέρασμα είναι αυτόματα κλειστό», ενώ πρόσθεσε αργότερα: «Αυτό είναι το είδος του πράγματος που θα μπορούσε να προκαλέσει παγκόσμια ύφεση».

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τον τρόπο σκέψης του, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει κατ’ ιδίαν ανησυχίες ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου άρχιζαν να εξαντλούνται και ότι ένα παγκόσμιο σοκ στην αγορά πετρελαίου θα μπορούσε να προκληθεί εάν τα Στενά του Ορμούζ παρέμεναν κλειστά.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με το δημοσίευμα, εξηγεί γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος αποδέχτηκε τη συμφωνία που μπορούσε να επιτύχει, αντί για τη μέγιστη εκδοχή που είχε υποσχεθεί πριν από την έναρξη του πολέμου. Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος επέμεινε ότι ο πόλεμος ανέδειξε το εύρος της ισχύος του και όχι τα όριά της.