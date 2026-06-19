Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέρριψε την άποψη ότι ο πόλεμος με το Ιράν αποκάλυψε τα όρια της ικανότητάς του να ασκεί εξουσία, δηλώνοντας στην εκπομπή «The Axios Show» ότι εξακολουθεί να πιστεύει πως «δεν υπάρχουν όρια». Παρότι εισήλθε στον πόλεμο απαιτώντας «άνευ όρων παράδοση», η σύγκρουση ολοκληρώθηκε με ένα περιορισμένο μνημόνιο κατανόησης αντί για το αποτέλεσμα που είχε αρχικά θέσει ως στόχο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε στον Μαρκ Καπούτο του Axios ότι διαπραγματεύτηκε τη συγκεκριμένη συμφωνία, προκειμένου να αποτρέψει το ενδεχόμενο ο πόλεμος να οδηγήσει σε μια παγκόσμια οικονομική ύφεση. Ωστόσο, αρνήθηκε ότι η εμπειρία αυτή τον έκανε να αναθεωρήσει ή να αισθανθεί ότι περιορίστηκε η ισχύς του. Ερωτηθείς τι διδάχτηκε από τον πόλεμο σχετικά με τα όρια της εξουσίας του, απάντησε: «Δεν υπάρχουν όρια».

«Δεν έχω μάθει ακόμη αυτό το μάθημα. Ξέρω ότι υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν όρια», συνέχισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Παράλληλα, υποστήριξε ότι «τους νικήσαμε ολοκληρωτικά σε στρατιωτικό επίπεδο» και υποστήριξε ακόμα ότι το μνημόνιο κατανόησης «πιθανότατα είναι άνευ όρων παράδοση».

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε, επίσης, ότι ο πόλεμος απέδειξε τη στρατιωτική ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών. «Ποιος άλλος θα μπορούσε να έχει επιβάλει έναν τέτοιο αποκλεισμό; Έκανα έναν ναυτικό αποκλεισμό όπου ούτε ένα πλοίο δεν μπόρεσε να περάσει. Μερικά προσπάθησαν. Δεν κράτησε πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέντευξη, ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχτηκε ότι οι εναλλακτικές επιλογές αντί της επίτευξης συμφωνίας θα μπορούσαν να είχαν σοβαρές συνέπειες. Αντέδρασε έντονα στις επικρίσεις όσων υποστήριζαν ότι έπρεπε να ακολουθήσει σκληρότερη στάση απέναντι στο Ιράν, λέγοντας: «Ο μόνος τρόπος να γίνω πιο σκληρός είναι να μπω εκεί για άλλες δύο ή τρεις εβδομάδες και να συνεχίσω να τους βομβαρδίζω ανελέητα. Σωστά; Αλλά τι θα μας προσέφερε αυτό; Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ήταν ανοιχτά».

Συνεχίζοντας, τόνισε ότι «δεν θα είχαμε πετρέλαιο για μήνες. Όσο ρίχνεις βόμβες, αυτό το πέρασμα είναι αυτόματα κλειστό», ενώ πρόσθεσε αργότερα: «Αυτό είναι το είδος του πράγματος που θα μπορούσε να προκαλέσει παγκόσμια ύφεση».

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τον τρόπο σκέψης του, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει κατ’ ιδίαν ανησυχίες ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου άρχιζαν να εξαντλούνται και ότι ένα παγκόσμιο σοκ στην αγορά πετρελαίου θα μπορούσε να προκληθεί εάν τα Στενά του Ορμούζ παρέμεναν κλειστά.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με το δημοσίευμα, εξηγεί γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος αποδέχτηκε τη συμφωνία που μπορούσε να επιτύχει, αντί για τη μέγιστη εκδοχή που είχε υποσχεθεί πριν από την έναρξη του πολέμου. Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος επέμεινε ότι ο πόλεμος ανέδειξε το εύρος της ισχύος του και όχι τα όριά της.