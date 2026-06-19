Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν στον νότιο Λίβανο έπειτα από σειρά ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τέσσερις στρατιώτες του έχασαν τη ζωή τους.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι έπληξαν 80 στόχους που συνδέονται με τη φιλοϊρανική ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ και ότι σκότωσαν «δεκάδες» μέλη της. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν μία ημέρα μετά την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, η οποία αποσκοπεί στον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της μόνιμης παύσης των εχθροπραξιών στον Λίβανο.

Παρά τη συμφωνία, τόσο το Ισραήλ όσο και η Χεζμπολάχ έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις ο ένας εναντίον του άλλου από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η συμφωνία, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για το μέλλον της εκεχειρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η συμφωνία προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, καθώς και τον σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας του Λιβάνου.

Ωστόσο, το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι δεν προτίθεται να αποσύρει τις δυνάμεις του από τον Λίβανο, επιμένοντας ότι η σύγκρουσή του με τη Χεζμπολάχ είναι ξεχωριστή από τον πόλεμο με το Ιράν. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου χαρακτήρισε τους νυχτερινούς βομβαρδισμούς στην περιοχή Ναμπατίγια, στον νότιο Λίβανο, ως μία από τις πιο σφοδρές επιθέσεις του πολέμου. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 33 τραυματίστηκαν και αρκετά κτίρια υπέστησαν ζημιές.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι έστησε ενέδρα σε ισραηλινή δύναμη στον νότιο Λίβανο, καταστρέφοντας τρία άρματα μάχης με κατευθυνόμενους πυραύλους και πλήττοντας στρατιώτες με πυρά πυραύλων και πυροβολικού. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τους τέσσερις νεκρούς στρατιώτες, γράφοντας στην πλατφόρμα X την Παρασκευή ότι έδωσε εντολή στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις να «πλήξουν τη Χεζμπολάχ με πλήρη ισχύ».

«Η εντολή μου είναι σαφής: Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί επιθέσεις εναντίον των στρατιωτών ή του εδάφους του και θα επιβάλει πολύ βαρύ τίμημα στη Χεζμπολάχ για αυτές τις επιθέσεις», δήλωσε.

Ο Λίβανος ενεπλάκη στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν λίγο μετά την έναρξή του, όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες προς το Ισραήλ σε αντίποινα για επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Το Ισραήλ απάντησε εξαπολύοντας εκτεταμένη εκστρατεία βομβαρδισμών σε ολόκληρο τον Λίβανο και καταλαμβάνοντας περίπου το 5% της επικράτειας στο νότιο τμήμα της χώρας, με στόχο να απομακρύνει τους μαχητές της Χεζμπολάχ από τα βόρεια σύνορά του.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, τουλάχιστον 3.912 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της τελευταίας σύγκρουσης, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, ενώ άλλοι 11.699 έχουν τραυματιστεί. Περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι εξακολουθούν να έχουν εκτοπιστεί, ενώ δεκάδες κοινότητες στον νότο έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Η Χεζμπολάχ έχει δεσμευθεί ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις της όσο διαρκεί η εισβολή.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου βρίσκεται αντιμέτωπος με εσωτερικές πιέσεις για τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της οργάνωσης, κάτι που ενδέχεται να τον φέρει σε σύγκρουση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επικρίνει δημόσια τη στάση του Ισραήλ στον Λίβανο.

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, δήλωσε ότι «ολόκληρος ο Λίβανος πρέπει να καεί» μετά τον θάνατο των τεσσάρων στρατιωτών.

«Με όλο τον σεβασμό προς τους Αμερικανούς, το Ισραήλ πρέπει να καταστήσει σαφές σε ολόκληρο τον κόσμο ότι το αίμα των παιδιών μας και η ασφάλεια των πολιτών μας δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, δήλωσε την Παρασκευή ότι το Ισραήλ πρέπει να «σεβαστεί» τη συμφωνία και κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να ασκήσουν πίεση στην ισραηλινή κυβέρνηση.

Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν που υπεγράφη την Πέμπτη περιλαμβάνει διατάξεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, την άρση κυρώσεων και τη δέσμευση των δύο πλευρών να επιδιώξουν οριστική διευθέτηση μέσα σε 60 ημέρες, προθεσμία που μπορεί να παραταθεί με κοινή συμφωνία.

Ένας νέος γύρος απευθείας συνομιλιών που είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή καθυστέρησε, αφού ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, ακύρωσε το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία για να συμμετάσχει σε αυτές.

Ο Τζέι Ντι Βανς είχε προηγουμένως επικρίνει τη στάση ορισμένων μελών της κυβέρνησης Νετανιάχου απέναντι στη συμφωνία, λέγοντας ότι θα έπρεπε να «ξυπνήσουν και να αντικρίσουν την πραγματικότητα», όπως αναφέρει το BBC.

«Αν ήμουν μέλος της ισραηλινής κυβέρνησης, ίσως να μην επιτιθόμουν στον μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που μου έχει απομείνει σε ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε σε δημοσιογράφους.

Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κατονόμασε τον Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και τον υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς ως επικριτές της συμφωνίας σε συνέντευξή του στους New York Times.

«Νομίζω ότι η απάντησή μου προς αυτούς θα ήταν: ποια ακριβώς είναι η πρότασή σας; Είστε μια χώρα εννέα εκατομμυρίων ανθρώπων. Δεν μπορείτε απλώς να σκοτώνετε για να λύσετε κάθε πρόβλημα εθνικής ασφάλειας που αντιμετωπίζετε», ανέφερε.

Ο ίδιος ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υπογράμμισε την Πέμπτη τη σημασία της διατήρησης των στενών δεσμών του Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον στάθηκε «ώμο με ώμο» με τη χώρα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

Ωστόσο, οι σχέσεις των δύο πλευρών έχουν επιβαρυνθεί το τελευταίο διάστημα, καθώς διαρροές αναφέρουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει επανειλημμένα την απογοήτευσή του προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών συνομιλιών μεταξύ των δύο ηγετών.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει στο παρελθόν ότι, παρότι ο Λίβανος περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της εκεχειρίας, η αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από το λιβανικό έδαφος δεν αποτελεί όρο της συμφωνίας και ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει το δικαίωμα της αυτοάμυνας.