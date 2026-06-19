Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, ανέβαλε για σήμερα το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία, όπου επρόκειτο να συμμετάσχει σε συνομιλίες για τα επόμενα βήματα της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής ο Λευκός Οίκος.

«Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, τα σχέδια για τις επερχόμενες συνομιλίες με το Ιράν δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ είναι έτοιμη να αναχωρήσει με την πρώτη δυνατή ευκαιρία. Αλλά η έκβαση αυτών των διαπραγματεύσεων δεν είναι ποτέ απλή ή προβλέψιμη», ανέφερε ο Λευκός Οίκος, ενώ πρόσθεσε ότι «Προς το παρόν, ο Αντιπρόεδρος δεν θα αναχωρήσει. Θα σας ενημερώσουμε μόλις έχουμε μια συγκεκριμένη ενημέρωση σχετικά με τα επόμενα βήματα» και κατέληξε πως «Προσβλέπουμε στην έναρξη των συνομιλιών το συντομότερο δυνατό».

Οι διαπραγματεύσεις, που σχεδιάζονταν για σήμερα στην Ελβετία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη σύναψη μιας συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, αναβλήθηκαν επ’ αόριστον, ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση.

«Οι συνομιλίες που προβλέπονταν ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν, το Κατάρ και το Πακιστάν αναβλήθηκαν. Η Ελβετία παραμένει διατεθειμένη να διευκολύνει αυτές τις συνομιλίες. Οι αντίστοιχες προπαρασκευαστικές εργασίες συνεχίζονται», ανακοίνωσε το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών, χωρίς να παράσχει κάποια διευκρίνιση σχετικά με την επόμενη ημερομηνία διεξαγωγής αυτών των συνομιλιών.

Παράλληλα, το λιβανέζικο δίκτυο Al Mayadeen, που πρόσκειται στη Χεζμπολάχ, μετέδωσε ότι και η ιρανική αντιπροσωπεία ανέβαλε τη μετάβασή της στην Ελβετία, επικαλούμενη τη συνέχιση των ισραηλινών επιθέσεων στον νότιο Λίβανο.

Το ίδιο μέσο ανέφερε ότι η Τεχεράνη θεωρεί πως η συνέχιση των ισραηλινών επιχειρήσεων σε βάθος έως και 10 χιλιομέτρων εντός λιβανικού εδάφους συνιστά παραβίαση βασικών όρων του «μνημονίου κατανόησης».

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Χαμενεΐ, λέει πως ενέκρινε τη συμφωνία-πλαίσιο

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, προσυπέγραψε χθες, Πέμπτη, μολονότι μίλησε για επιφυλάξεις, τη συμφωνία-πλαίσιο που υπέγραψαν τη νύχτα η Ουάσιγκτον για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ενώ οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν από την πλευρά τους την άρση του αποκλεισμού που επέβαλαν στα λιμάνια του Ιράν.

Στην πρώτη του αντίδραση μετά την υπογραφή του «μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», ο ανώτατος ηγέτης τόνισε σε μήνυμά του ότι ενέκρινε τη συμφωνία, παρότι υπήρχε και η «αντίθετη γνώμη», χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Ωστόσο επικρατεί αβεβαιότητα όσον αφορά την έναρξη, που προβλεπόταν σήμερα στην Ελβετία, των διμερών συνομιλιών για τη σύναψη οριστικής συμφωνίας ειρήνης, με τον αμερικανό αντιπρόεδρο να αναβάλει το ταξίδι.

Ιράν: Έτοιμο σχέδιο «αμοιβαίας απάντησης», αν οι ΗΠΑ αθετήσουν τη συμφωνία

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι διαθέτει σχέδιο για μια «αμοιβαία απάντηση» σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάσουν την ειρηνευτική συμφωνία, σύμφωνα με νέα ανακοίνωση που μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας «δεν θα αναπαυθεί μέχρι να αποκατασταθούν πλήρως τα δικαιώματα του ιρανικού έθνους», αναφέρεται στην ανακοίνωση που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων IRIB.

Η αντίδραση Νετανιάχου

«Η μάχη δεν τέλειωσε», είπε από την πλευρά του χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός δεν σχολίασε άμεσα τη συμφωνία, που επικρίνεται έντονα στο Ισραήλ – και από στελέχη της κυβέρνησής του.

«Αν ήμουν στην ισραηλινή κυβέρνηση, ίσως να μην εξαπέλυα επίθεση στον μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που μου απομένει στον πλανήτη», αντέτεινε δηκτικά ο κ. Βανς, καλώντας όσους στο Ισραήλ αμφισβητούν τις αμερικανικές αποφάσεις «να αντιληφθούν την πραγματικότητα».

Καλώντας να διατηρηθεί η «σχέση ζωτικής σημασίας» με τις ΗΠΑ, ο κ. Νετανιάχου επιμένει ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα παραμείνουν στον νότιο Λίβανο «για όσο το απαιτούν οι ανάγκες ασφαλείας», μολονότι η συμφωνία-πλαίσιο προβλέπει ρητώς τον τερματισμό των εχθροπραξιών «σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

Αφότου ανακοινώθηκε η σύναψη της συμφωνίας τη Δευτέρα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν τα πλήγματά τους εναντίον του κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν· έχουν σκοτώσει οκτώ ανθρώπους, τρεις χθες.

Το σιιτικό κίνημα ανακοίνωσε χθες το απόγευμα ότι μαχητές του ενεπλάκησαν σε συγκρούσεις με μονάδα του ισραηλινού στρατού στον νότιο Λίβανο και κατέστρεψαν τρία ισραηλινά άρματα μάχης.