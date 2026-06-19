Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, εξαπέλυσε έντονη κριτική προς Ισραηλινούς αξιωματούχους, υποστηρίζοντας ότι δεν στηρίζουν τη συμφωνία για την πυρηνική συνεργασία ΗΠΑ–Ιράν και ότι δεν εκτιμούν επαρκώς τη στήριξη που παρέχει η Ουάσινγκτον στο Ισραήλ.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Βανς σημείωσε ότι συγκεκριμένα μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης έχουν στραφεί κατά της συμφωνίας και έχουν φτάσει, όπως είπε, ακόμη και σε προσωπικές επιθέσεις εις βάρος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος ξεκαθάρισε ότι δεν αναφέρεται στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, αλλά σε μεμονωμένους υπουργούς της κυβέρνησης του Ισραήλ.

Την ίδια στιγμή, τόνισε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποτελεί «ο μοναδικός ηγέτης παγκοσμίως που δείχνει κατανόηση προς το Ισραήλ αυτή τη στιγμή», επισημαίνοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο βασικός στρατηγικός σύμμαχος του Τελ Αβίβ.

Ο Βανς ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «Αν ήμουν στην κυβέρνηση του Ισραήλ, ίσως να μην επιτίθεμαι στον μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που μου έχει απομείνει οπουδήποτε στον κόσμο».

Παράλληλα πρόσθεσε ότι «Το άλλο πράγμα που θα έλεγα είναι ότι κατά τους τελευταίους τρεις μήνες, τα δύο τρίτα των αμυντικών όπλων που έχουν προστατεύσει την πατρίδα σας έχουν κατασκευαστεί από αμερικανικά χέρια και έχουν πληρωθεί από τους Αμερικανούς φορολογούμενους».