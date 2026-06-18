Τη δέσμευση του Ισραήλ στην υφιστάμενη συμφωνία εκεχειρίας με τον Λίβανο επανέλαβε ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Γεχιέλ Λάιτερ, μετά την παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κάλεσε τις εμπλεκόμενες πλευρές να τηρήσουν την κατάπαυση του πυρός που περιλαμβάνεται στο μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ–Ιράν.

Σε ανάρτησή του, ο Λάιτερ ανέφερε ότι «το Ισραήλ παραμένει δεσμευμένο στη συμφωνία εκεχειρίας που επιτεύχθηκε μεταξύ Ισραήλ, Λιβάνου και ΗΠΑ. Εφόσον η Χεζμπολάχ δεν παραβιάσει τη συμφωνία, αυτή θα τηρηθεί».

Israel remains committed to the ceasefire agreement reached between Israel, Lebanon and the US.



If Hezbollah does not violate the agreement, it will be kept.



Under all circumstances, Israel retains its right to respond to attacks against it and to thwart threats to its… — Ambassador Yechiel (Michael) Leiter (@yechielleiter) June 18, 2026

Παράλληλα τόνισε ότι «υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να απαντά σε επιθέσεις εναντίον του και να αποτρέπει απειλές κατά του εδάφους, των πολιτών και των στρατιωτών του».

Διαφορετικές ερμηνείες για το πλαίσιο της εκεχειρίας

Ο Ισραηλινός πρέσβης διευκρίνισε ότι η εκεχειρία στην οποία αναφέρεται το Ισραήλ είναι εκείνη που επιτεύχθηκε με τον Λίβανο υπό αμερικανική διαμεσολάβηση, διαφοροποιώντας την από τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν που περιλαμβάνεται στο πρόσφατο μνημόνιο κατανόησης και η οποία κάνει επίσης αναφορά στη λιβανική επικράτεια.

Το Ισραήλ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν δεσμεύεται από τη συγκεκριμένη συμφωνία, η οποία προβλέπει επίσης τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο.

Ο Λάιτερ δεν προχώρησε σε καμία αναφορά περί αποχώρησης του Ισραήλ από τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργηθεί στο νότιο Λίβανο, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων κατά της Χεζμπολάχ.

Διπλωματικές εντάσεις για τις επιχειρήσεις στον Λίβανο

Οι ΗΠΑ έχουν κατά καιρούς επικρίνει το Ισραήλ για εκτεταμένα πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ, αναγνωρίζοντας ωστόσο το δικαίωμά του να απαντά σε επιθέσεις και αποφεύγοντας δημόσια να ζητήσουν αποχώρηση από το λιβανικό έδαφος.

Σε ιδιωτικό επίπεδο, ωστόσο, η Ουάσινγκτον έχει θέσει θέμα αποχώρησης, πρόταση που έχει απορριφθεί από το Ισραήλ, ενώ το Ιράν υποστηρίζει ότι η συνεχιζόμενη παρουσία των ισραηλινών δυνάμεων στον Λίβανο παραβιάζει το μνημόνιο κατανόησης.