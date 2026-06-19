Μυστήριο καλύπτει την υπόθεση εξαφάνισης Έλληνα επιχειρηματία με δραστηριότητα στον χώρο της εστίασης στο Μιζούρι των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο ερευνών μετά την άφιξή του στην Αθήνα. Ο άνδρας, γνωστός για την επιχειρηματική του παρουσία στις ΗΠΑ, αγνοείται υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια γύρω από την τελευταία του εμφάνιση και τις επαφές του στην Ελλάδα. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα για τις κινήσεις του πριν χαθούν τα ίχνη του.

Από την Κυριακή 31 Μαΐου όμως τα ίχνη του χάθηκαν μυστηριωδώς, όταν συγγενικό του πρόσωπο τον μετέφερε από το σπίτι του στη Ναύπακτο και τον άφησε έξω από το υπουργείο Οικονομικών, στο κέντρο της Αθήνας.

Από εκείνη την στιγμή, άνοιξε η γη και τον «κατάπιε».

«Δεν τον ξαναείδα»

Το «Τούνελ», στην προσπάθειά του να φωτίσει το μυστήριο της εξαφάνισής του, επικοινώνησε με τον θείο του, Αποστόλη Σακαρέλλο, τον τελευταίο άνθρωπο που τον είδε πριν χαθούν τα ίχνη του.

«Ο Νίκος είχε έρθει στην Ελλάδα στις 11 Μαΐου για διακοπές. Ζει στην Αμερική από το 1976 και κάθε φορά που ερχόταν, έμενε στο σπίτι του στη Ναύπακτο, απ’ όπου κατάγεται. Εκεί βρισκόμουν κι εγώ. Την Κυριακή φύγαμε μαζί οδικώς, γύρω στις 09:30 το πρωί, με προορισμό την Αθήνα. Περίπου στις 12:00 τον άφησα στην οδό Καραγεώργη Σερβίας. Μου είπε ότι θα διέμενε σε ξενοδοχείο στη Μητροπόλεως, αλλά δυστυχώς δεν τον ρώτησα ποιο ήταν. Είχε προγραμματίσει να επιστρέψει ξανά στην Ελλάδα σε περίπου δύο μήνες για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Τον άφησα εκεί και από τότε δεν τον ξαναείδα».

Όπως αναφέρει, ο Νίκος τού είχε πει πως εκείνη την ημέρα θα συναντούσε κάποιους φίλους του, χωρίς όμως να διευκρινίσει ποιοι ήταν.

«Μαζί του είχε ένα μπεζ σακίδιο. Την επόμενη ημέρα επρόκειτο να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες με πτήση της Delta Airlines στις 06:10 το πρωί, όμως δεν επιβιβάστηκε ποτέ. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι έστειλε ένα γραπτό μήνυμα στα δύο παιδιά του μέσω Viber, χρησιμοποιώντας το αμερικανικό του κινητό τηλέφωνο, καθώς διέθετε δύο συσκευές».

Το πιο παράδοξο στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι στις 2 Ιουνίου το κινητό του τηλέφωνο φέρεται να εξέπεμψε σήμα από την ορεινή Ναυπακτία.

«Το σήμα καταγράφηκε από την κεραία της Άνω Χώρας. Πρόκειται όμως για ορεινή περιοχή και δεν γνωρίζω ποια είναι η ακριβής εμβέλειά της. Αυτό σημαίνει πως το κινητό δείχνει να επέστρεψε προς τη Ναυπακτία, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι πραγματικά συνέβη. Είναι αδιανόητο. Αν είχε σκοπό να βάλει τέλος στη ζωή του δεν θα έφευγε πρώτα για την Αθήνα και στη συνέχεια θα επέστρεφε πίσω. Καθόλη τη διάρκεια της διαδρομής μιλούσε κανονικά στο τηλέφωνο, ήταν ευδιάθετος. Πρόκειται για έναν εξαιρετικό άνθρωπο που βοηθούσε πάντα τους άλλους. Πολλοί Έλληνες φοιτητές που σπούδαζαν στο Μιζούρι έχουν να πουν μόνο τα καλύτερα για το εστιατόριό του. Τους φρόντιζε σαν δικούς του ανθρώπους και γι’ αυτό συνέχισαν να τον επισκέπτονται ακόμη και μετά το τέλος των σπουδών τους. Μακάρι κάποιος να μιλήσει. Ίσως ένας ταξιτζής, ίσως κάποιος από γραφείο ενοικιάσεων αυτοκινήτων ή οποιοσδήποτε γνωρίζει κάτι. Αρκεί να μας πει ότι τον μετέφερε ή ότι τον άφησε κάπου», καταλήγει.

Το «Τούνελ» συνομίλησε με τη σύζυγο του αγνοούμενου επιχειρηματία Νίκου Σακαρέλλου στο Μιζούρι.

Η αγωνία και τα αναπάντητα ερωτήματα βαραίνουν την οικογένειά του, που περιμένει με ελπίδα ένα στοιχείο ικανό να φωτίσει το μυστήριο της εξαφάνισής του.

«Από τις Αρχές δεν έχω καμία ενημέρωση»

«Από τις Αρχές δεν έχω καμία ουσιαστική ενημέρωση. Τους ρώτησα σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες και μου απάντησαν πως συνεχίζονται τόσο στην Αθήνα όσο και στη Ναύπακτο. Όταν τους ζήτησα να μου πουν αν έχουν εντοπίσει κάτι από τις κάμερες στη διαδρομή από το Σύνταγμα μέχρι το αεροδρόμιο, μου είπαν ότι το υλικό εξακολουθεί να εξετάζεται. Ο σύζυγός μου επρόκειτο να αναχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες την 1η Ιουνίου, με την πτήση της Delta στις 06:35 το πρωί. Λίγο πριν, έστειλε από το αμερικανικό του τηλέφωνο ένα σύντομο μήνυμα, με τρεις-τέσσερις λέξεις, σε εμένα και στους γιους μας. Του απάντησα, όμως δεν έλαβα ποτέ ανταπόκριση. Στη συνέχεια προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον θείο του, τον Αποστόλη, με τον οποίο περνούσαν πολύ χρόνο μαζί. Την προηγούμενη ημέρα είχαν κατέβει στην Αθήνα με το αυτοκίνητο του θείου του και τον είχε αφήσει στο Σύνταγμα γύρω στις 12:00 το μεσημέρι. Προσπάθησα να τον βρω και μέσω Messenger, αλλά δεν κατάφερα να επικοινωνήσω μαζί του», αναφέρει χαρακτηριστικά η σύζυγός του, Αγγελική Σακαρέλλου.

Η ίδια εξομολογείται πως καθημερινά βασανίζεται από την ίδια σκέψη: τι μπορεί να συνέβη στον σύζυγό της στο χρονικό διάστημα από την στιγμή που βρέθηκε στο Σύνταγμα μέχρι την ώρα που επρόκειτο να επιβιβαστεί στην πτήση για την Αμερική.

«Δεν γνωρίζω καν αν τα μηνύματα που λάβαμε τα έγραψε ο ίδιος. Η νοικάρισσά μας στη Ναύπακτο τον είχε δει πριν φύγει και της είπε πως θα επιστρέψει όταν θα γυρίσουν και τα παιδιά. Εγώ είχα προγραμματίσει να έρθω στην Ελλάδα στις 22 Ιουνίου. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς βρέθηκε στίγμα του κινητού του κοντά στο χωριό του, χωρίς να έχει εντοπιστεί ο ίδιος. Το αυτοκίνητό του το είχε αφήσει στον γαμπρό του. Τον κάλεσε για να του πει ότι είχε γεμίσει το ρεζερβουάρ με πετρέλαιο και πως είχε αφήσει τα κλειδιά κάτω από το πατάκι της εισόδου. Σας παρακαλώ, αν κάποιος γνωρίζει ή έχει δει οτιδήποτε, ας επικοινωνήσει μαζί μας».

«Μου φαίνεται αδιανόητο»

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου της εκπομπής σχετικά με το αν υπήρξε οποιαδήποτε κίνηση στους τραπεζικούς του λογαριασμούς, παρενέβη ο γιος του, Χρήστος, ο οποίος ανέφερε πως επικοινώνησε με την τράπεζα και διαπιστώθηκε ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία συναλλαγή από την ημέρα της εξαφάνισης.

Όπως είπε, όσο ο πατέρας του βρισκόταν στην Ελλάδα, του έστελνε συχνά μηνύματα, γράφοντάς του πως περνούσε όμορφα.

«Μου φαίνεται πραγματικά αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορώ να εξηγήσω το στίγμα του κινητού στο χωριό ενώ πήγε στην Αθήνα. Από την Αστυνομία εδώ μάς είπαν πως δεν μπορούν να κάνουν περισσότερα και μας παρέπεμψαν σε έναν σύμβουλο στην Αθήνα. Το μόνο που θέλουμε είναι να επιστρέψει ο πατέρας μας. Μας λείπει πολύ. Τον περιμένουν η οικογένειά του, τα παιδιά του και τα εγγόνια του. Αν μας βλέπει, θέλω να του πω μόνο αυτό ‘σε αγαπάμε και σε θέλουμε πίσω’. Και αν κάποιος μπορεί να βοηθήσει, θα του είμαστε βαθιά ευγνώμονες», καταλήγει συγκινημένος.

Το «Τούνελ» πραγματοποίησε επιτόπια έρευνα στο Καταφύγιο Ορεινής Ναυπακτίας, το χωριό καταγωγής του επιχειρηματία Νίκου Σακαρέλλου, ο οποίος εξαφανίστηκε μυστηριωδώς στις 31 Μαΐου από το κέντρο της Αθήνας.

Λίγες ημέρες αργότερα, το στίγμα του κινητού του τηλεφώνου καταγράφηκε από κεραία κινητής τηλεφωνίας στην Άνω Χώρα Ναυπακτίας, σε μικρή απόσταση από το χωριό του, γεγονός που άνοιξε νέο κύκλο ερωτημάτων στην υπόθεση.

«Κάποιος θα τον είχε δει»

Στην κάμερα της εκπομπής μίλησε ο πρόεδρος της κοινότητας, Αλέκος Θεοδωρόπουλος.

«Ο Νίκος ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην Αμερική και ξαφνικά εξαφανίστηκε. Πρόκειται για έναν επιτυχημένο άνθρωπο και επιχειρηματία και κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι του συνέβη. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι είχε κάποια προσωπική διαφορά ή κάτι που να δικαιολογεί αυτή την εξέλιξη. Το πώς βρέθηκε το στίγμα του τηλεφώνου εδώ δεν μπορώ να το εξηγήσω. Η συγκεκριμένη κεραία έχει μεγάλη εμβέλεια, ωστόσο για να καταγραφεί το κινητό, πιθανότατα βρέθηκε προς αυτήν την περιοχή. Το αν ήρθε με ταξί ή με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο δεν το γνωρίζω. Εδώ κυκλοφορούν ελάχιστα αυτοκίνητα και οι περισσότεροι γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Κάποιος θα τον είχε δει, εκτός κι αν πέρασε αργά τη νύχτα, όταν δεν υπήρχε κόσμος», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο ιδιοκτήτης του καφενείου του χωριού όπου ο Νίκος συνήθιζε να περνά τις ώρες του όταν επισκεπτόταν τον τόπο του, περιγράφει τη συγκίνηση και την απορία των κατοίκων.

«Δεν μπορώ να εξηγήσω τι συνέβη. Είχε έρθει εδώ, ήπιαμε τον καφέ μας, συζητήσαμε τα νέα του χωριού και θυμηθήκαμε παλιές ιστορίες, όπως του άρεσε να κάνει. Άφησε μάλιστα εδώ το πακέτο με τα τσιγάρα του, που βρίσκεται ακόμη στη θέση του, και μου είπε πως, αν περνούσε κάποιος γνωστός, να τον κεράσω ένα τσιγάρο. Δεν είχε ποτέ προβλήματα με κανέναν. Όταν μάθαμε ότι το τελευταίο στίγμα του κινητού του εντοπίστηκε στην περιοχή μας, όλοι οι κάτοικοι κινητοποιηθήκαμε και ψάξαμε κάθε σημείο. Ο Νίκος ήταν άνθρωπος με καθαρό μυαλό, ξυράφι. Εύχομαι να βρίσκεται κάπου ασφαλής, να μας βλέπει και να γελάει με την προσπάθειά μας να τον εντοπίσουμε», καταλήγει.

«Δεν το περιμέναμε ποτέ να χαθεί. Είναι ένα ανεξήγητο φαινόμενο», λέει η Αλέκα, αδελφή του αγνοούμενου επιχειρηματία Νίκου Σακαρέλλου.

«Δεν αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα»

«Ο αδελφός μου ζει στην Αμερική εδώ και 50 χρόνια. Στο Μιζούρι διατηρεί ένα εστιατόριο, έχει δημιουργήσει εκεί την οικογένειά του και ζει με τα παιδιά και τα εγγόνια του. Από όσο γνωρίζω, δεν αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα. Στη Ναύπακτο ερχόταν τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο. Τον Μάιο έμενε λίγες ημέρες, ενώ το καλοκαίρι καθόταν περίπου δύο μήνες. Αγαπούσε πολύ τον τόπο του και τον βοηθούσε όσο μπορούσε. Εκεί είχε το εξοχικό του, στο οποίο περνούσε χρόνο. Και στη Ναύπακτο ερχόταν συχνά, όπου διατηρούσε επίσης σπίτι».

Στις 31 Μαΐου, ο Νίκος αναχώρησε από τη Ναύπακτο μαζί με συγγενικό πρόσωπο και στενό του φίλο με προορισμό την Αθήνα.

«Μιλήσαμε από τον δρόμο και μου είπε ‘φεύγω για την Αμερική, θα τα πούμε πάλι, καλή αντάμωση’. Δεν μπορώ να εξηγήσω πώς βρέθηκε το σήμα του κινητού στο χωριό, ενώ είχε ήδη φύγει για την Αθήνα. Όλες αυτές τις ημέρες έχουμε αναστατωθεί με αυτό το στοιχείο. Ο Νίκος είχε ένα 4×4 με το οποίο μετακινούνταν όταν ερχόταν εδώ. Ήταν ένας δραστήριος άνθρωπος. Το ένστικτό μου λέει πως θα υπάρξει θετική εξέλιξη. Έτσι θέλω να πιστεύω», καταλήγει.