Στο μεταγραφικό «στόχαστρο» τόσο του Ολυμπιακού, όσο και του Παναθηναϊκού φέρεται να βρίσκεται ο Ματίας Βίνια της Φλαμένγκο.

Ο 28χρονος Ουρουγουανός, που αγωνίζεται στη θέση του αριστερού μπακ, βρίσκεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 με την αποστολή της Εθνικής ομάδας της χώρας του.

Μάλιστα, είχε ξεκινήσει στο βασικό σχήμα της Ουρουγουάης κόντρα στη Σαουδική Αραβία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ.

Ο Βίνια ανήκει στη Φλαμένγκο, η οποία τον απέκτησε τον Ιανουάριο του 2024 από τη Ρόμα έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ.

Από τον περασμένο Ιανουάριο αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού στη Ρίβερ Πλέιτ, με τη φανέλα της οποίας μετρά 14 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Η χρηματιστηριακή του αξία είναι στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ και έχει συμβόλαιο με την Φλαμένγκο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028.