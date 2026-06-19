Σημαντική εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση της εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, καθώς οι Αρχές εντόπισαν τον ενοικιαστή της, ο οποίος θεωρείται πρόσωπο-κλειδί στην έρευνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο κοντά στο σπίτι, στην περιοχή της Αγιάς στην Κρήτη, όπου φέρεται να κρυβόταν μόνος του.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του για υπόθεση ναρκωτικών, ενώ η παρουσία του στο σημείο και η προηγούμενη σχέση του με την αγνοούμενη εξετάζονται πλέον με ιδιαίτερη προσοχή.

Θεωρείται βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση

Ο άνδρας, με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία, θεωρείται από τις Αρχές βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που φέρεται να είδε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη στις 30 Μαΐου, λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της.

Από εκείνη την ημέρα δεν έχει εντοπιστεί κανένα σαφές στοιχείο που να αποκαλύπτει τι συνέβη μετά τις τελευταίες γνωστές κινήσεις της.

Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στο αν ο ενοικιαστής μπορεί να γνωρίζει περισσότερα για τις συνθήκες της εξαφάνισης ή για το τι ακολούθησε μετά τη συνάντηση που φέρεται να είχε η 45χρονη.

Οι τελευταίες κινήσεις της 45χρονης

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η Σταυρούλα Λεβεντάκη έφυγε από το σπίτι της το μεσημέρι του Σαββάτου 30 Μαΐου, περίπου στις 14:00.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι είχε προγραμματισμένη συνάντηση με εργάτη, προκειμένου να του παραδώσει χρηματικό ποσό.

Το τελευταίο στίγμα του κινητού της τηλεφώνου καταγράφηκε στην περιοχή όπου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η παράδοση των χρημάτων έγινε κανονικά. Από εκείνο το σημείο και μετά, όμως, τα ίχνη της 45χρονης χάθηκαν.

Η καθυστερημένη δήλωση εξαφάνισης

Η εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη δηλώθηκε στις Αρχές αρκετές ημέρες αργότερα, στις 9 Ιουνίου, από τον αδελφό της.

Ο ίδιος έχει εξηγήσει ότι η καθυστέρηση οφειλόταν σε οικογενειακές δυσκολίες και στην περιορισμένη επικοινωνία που είχαν τα τελευταία χρόνια.

Παρά το γεγονός ότι οι σχέσεις τους δεν ήταν ιδιαίτερα στενές, η 45χρονη επισκεπτόταν το πατρικό τους σπίτι και, σύμφωνα με τον αδελφό της, δεν είχε εκφράσει ανησυχίες ή προβληματισμούς που θα μπορούσαν να προμηνύουν μια τέτοια εξαφάνιση.

Ο αδελφός της έχει ήδη απευθύνει δημόσια έκκληση για βοήθεια, καθώς οι φόβοι ότι μπορεί να έχει συμβεί κάτι κακό στην αδελφή του εντείνονται.

Οι έρευνες συνεχίζονται

Η σύλληψη του ενοικιαστή για ναρκωτικά δεν σημαίνει αυτομάτως ότι έχει αποδειχθεί εμπλοκή του στην εξαφάνιση της 45χρονης.

Ωστόσο, το γεγονός ότι φέρεται να ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε πριν χαθούν τα ίχνη της τον καθιστά κρίσιμο πρόσωπο για την εξέλιξη της έρευνας.

Οι Αρχές εξετάζουν τις κινήσεις του, τις επαφές του και το ενδεχόμενο να μπορεί να δώσει απαντήσεις για το τι συνέβη μετά την τελευταία γνωστή διαδρομή της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τους αστυνομικούς να αναζητούν κάθε στοιχείο που μπορεί να φωτίσει το θρίλερ της εξαφάνισης.