Μια φωτογραφία από την τελευταία του παρουσία πάνω στη σκηνή επέλεξε η Μαίρη Ραζή για να αποχαιρετήσει δημόσια τον Σωτήρη Τσόγκα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή εντελώς ξαφνικά. Η απώλεια του 75χρονου ηθοποιού έγινε γνωστή την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, προκαλώντας έντονη συγκίνηση στον καλλιτεχνικό χώρο, με τη σύζυγό του να προχωρά την Παρασκευή σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.

Η σύντροφος της ζωής του δεν έκρυψε τον βαθύ της πόνο για το αναπάντεχο γεγονός, σημειώνοντας χαρακτηριστικά στο μήνυμά της:

«Πάει ο Σωτήρης πάει! Όρθιος! Η τελευταία φωτογραφία μετά την τελευταία παράσταση πάνω στην σκηνή. Δεν το αντέχω».

Το τελευταίο χειροκρότημα και η εξόδιος ακολουθία

Ο Σωτήρης Τσόγκας άφησε την τελευταία του πνοή έχοντας υπηρετήσει με πάθος την υποκριτική τέχνη, με το ντοκουμέντο που δημοσιοποίησε η σύζυγός του να τον δείχνει στο φυσικό του περιβάλλον, αμέσως μετά την ολοκλήρωση θεατρικής παράστασης.

Η οικογένεια, οι συνάδελφοι και οι φίλοι του εκλιπόντος θα έχουν την ευκαιρία να του απευθύνουν το ύστατο χαίρε τις αμέσως επόμενες ώρες. Πιο συγκεκριμένα, η κηδεία του ηθοποιού έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Ιουνίου στο δημοτικό κοιμητήριο Ζωγράφου.