Στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του ομίλου για το Παγκόσμιο Κύπελλο, η Σκωτία γνώρισε την ήττα με 1-0 από το Μαρόκο, σε ένα ματς όπου οι Αφρικανοί μπήκαν εντυπωσιακά και «καθάρισαν» από νωρίς το παιχνίδι.

Το μοναδικό γκολ σημειώθηκε μόλις στο 2ο λεπτό, όταν ο Ισμαΐλ Σαϊμπάρι εκμεταλλεύτηκε ιδανική κάθετη πάσα του Μπραχίμ Ντίαζ και με ψύχραιμο τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, βάζοντας από νωρίς το Μαρόκο σε θέση οδηγού. Το γρήγορο τέρμα άλλαξε πλήρως τη μορφή της αναμέτρησης, με τη Σκωτία να καλείται να κυνηγήσει από τα πρώτα λεπτά.

Οι Μαροκινοί διατήρησαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου, κυκλοφορώντας σωστά την μπάλα και δημιουργώντας επικίνδυνες καταστάσεις κυρίως από τα άκρα με τον Ασράφ Χακίμι να ανεβαίνει συνεχώς. Η Σκωτία προσπάθησε να αντιδράσει κυρίως με βαθιές μπαλιές και στατικές φάσεις, χωρίς όμως να απειλήσει ουσιαστικά τον Μπόνο.

Στο δεύτερο μέρος, η εικόνα του αγώνα έγινε πιο ισορροπημένη, με τους Σκωτσέζους να ανεβάζουν τις γραμμές τους και να ψάχνουν την ισοφάριση, όμως η καλά οργανωμένη άμυνα του Μαρόκου δεν άφησε πολλά περιθώρια. Οι αλλαγές έδωσαν φρεσκάδα στη Σκωτία, αλλά η τελική προσπάθεια έλειψε στα κρίσιμα σημεία.

Το 1-0 παρέμεινε μέχρι το τέλος, με το Μαρόκο να παίρνει μια σημαντική νίκη που το φέρνει σε θέση ισχύος στον όμιλο, ενώ η Σκωτία καλείται πλέον να αντιδράσει στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Ενδεκάδες

Σκωτία (Στηβ Κλαρκ): Γκαν, Τίρνεϊ, Ρόμπερτσον, Χάνλεϊ, Χέντρι, Πάτερσον, ΜακΤόμινεϊ, ΜακΓκιν, Κρίστι, Φέργκιουσον, Άνταμς.

Μαρόκο (Μοχάμεντ Ουαχμπί): Μπόνο, Χακίμι, Ντίαζ, Ριάντ, Μαζραουί, Μπουαντί, Ουναχί, Σαϊμπάρι, Ελ Χανουσά, Ελ Αϊναουί, Ντίαζ.