Η στάση που κράτησαν οι Έλληνες σχολιαστές κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του τελικού στη Eurovision 2026 προκάλεσε την αντίδραση των ισραηλινών Μέσων Ενημέρωσης. Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα (19 Ιουνίου) του euromix, ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου δέχονται επικρίσεις για συγκεκριμένες τοποθετήσεις τους, οι οποίες θεωρήθηκαν αρνητικές απέναντι στην ισραηλινή παρουσία στον μουσικό θεσμό.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έκπληξη στην άλλη πλευρά, καθώς η Ελλάδα καταγράφεται τα τελευταία χρόνια ως μία από τις πιο φιλικές χώρες προς το Ισραήλ στο πλαίσιο του διαγωνισμού.

Κατά τη διάρκεια της ζωντανής ροής και την ώρα που το Ισραήλ βρισκόταν στη σκηνή, οι δύο παρουσιαστές της ΕΡΤ μετέφεραν στο τηλεοπτικό κοινό τις αντιρρήσεις που είχαν εκφράσει διάφορες χώρες για τη συγκεκριμένη συμμετοχή, ενώ στάθηκαν και στα γιουχαΐσματα που ακούγονταν μέσα από την αρένα.

Η ατάκα για τη Βουλγαρία που θεωρήθηκε αιχμή

Το κλίμα περιπλέχθηκε περισσότερο μετά την ολοκλήρωση του διαγωνιστικού μέρους και την ανάδειξη της νικήτριας χώρας. Τα ισραηλινά Μέσα εστίασαν σε μια συγκεκριμένη αναφορά της Μαρίας Κοζάκου, η οποία σχολίασε τη νίκη της Βουλγαρίας και της εκπροσώπου της, DARA, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Συγχαρητήρια στη Βουλγαρία που επέστρεψε φέτος. Μπορείτε να φανταστείτε τι θα είχε συμβεί αν δεν είχε επιστρέψει».

Η συγκεκριμένη αποστροφή του λόγου της ερμηνεύτηκε από μερίδα του Τύπου στο Ισραήλ ως έμμεσο καρφί για τη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος και της βαθμολογίας.

Η σύγκριση με τον Ακύλα, τη Σάττι και την Κλαυδία

Πάντως, το δημοσίευμα διευκρινίζει ότι η συμπεριφορά των δύο σχολιαστών δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τη γενικότερη διπλωματική εικόνα των δύο κρατών ούτε με τη στάση της ίδιας της ελληνικής αποστολής.

Στο ίδιο πλαίσιο, γίνεται αναδρομή σε προηγούμενες χρονιές, με αναφορές στη Μαρίνα Σάττι που είχε συζητηθεί για την πολιτική της στάση το 2024, αλλά και στην Κλαυδία, η οποία την επόμενη χρονιά είχε μιλήσει με θετικά λόγια για το κοινό του Ισραήλ.

Αντίθετα, ο φετινός εκπρόσωπος της Ελλάδας, Ακύλας, επέλεξε να κρατήσει τελείως διαφορετική στάση. Όπως σημειώνεται στο άρθρο, ο καλλιτέχνης απέφυγε συστηματικά οποιαδήποτε δημόσια τοποθέτηση πολιτικού χαρακτήρα αναφορικά με το Ισραήλ κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη διοργάνωση.

Παρά το γεγονός ότι τα σχόλια των Καπουτζίδη και Κοζάκου προκάλεσαν ενοχλήσεις, οι αναλυτές στο Ισραήλ εκτιμούν ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αλλάξει τη διαχρονικά υποστηρικτική της στάση για την παρουσία της χώρας στον μουσικό διαγωνισμό τα επόμενα έτη.