Τις επιφυλάξεις που είχε εκφράσει εγκαίρως για τη Eurovision 2026 και τη συμμετοχή του αδερφού του, Good Job Nicky, μοιράστηκε ανοιχτά ο Χάρης Βαρθακούρης, εστιάζοντας στις αντικειμενικές δυσκολίες της ζωντανής ερμηνείας.

Ο δημιουργός εξήγησε ότι γνώριζε το κομμάτι «Dark Side Of The Moon» πολύ καιρό πριν από την παρουσίασή του στον ελληνικό τελικό και είχε εντοπίσει τις φωνητικές παγίδες που θα αντιμετώπιζε ο καλλιτέχνης στη σκηνή.

Συγκεκριμένα, αναφερόμενος στη συζήτηση που είχε κάνει με τον αδερφό του, δήλωσε:

«Του είχα πει ότι το κομμάτι είναι καταπληκτικό, όχι όμως για τη Eurovision, πριν το ακούσω. Το τραγούδι εγώ το ήξερα εδώ και δύο χρόνια. Και του είχα πει “σούπερ για τον δίσκο σου, σούπερ για club, για οτιδήποτε, αλλά όχι ένα τραγούδι το οποίο μπορεί να ερμηνευτεί εύκολα ζωντανά” όπως δυστυχώς απεδείχθη».

Η οικογενειακή ειλικρίνεια και ο ρόλος του συμβούλου

Η απόφασή του να μιλήσει ξεκάθαρα δεν έγινε με σκοπό την αποθάρρυνση, αλλά λειτούργησε ως μια προσπάθεια προστασίας, βασισμένη στη δική του μακρά πορεία στον χώρο της μουσικής. Όπως σημείωσε, η στενή τους σχέση επιβάλλει την απόλυτη αλήθεια, ειδικά όταν διακρίνει μελλοντικά εμπόδια.

Περιγράφοντας το σκεπτικό του, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Αν δεν έχω την άνεση να πω στον αδερφό μου ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, σε ποιον θα την έχω; Τη λέω τη γνώμη μου εκεί που με παίρνει ή όταν μου ζητηθεί. Δεν την χαρίζω απλόχερα. Όταν είναι δικός μου άνθρωπος, θεωρώ ότι οφείλω, σύμφωνα με τη δική μου, τέλος πάντων, αισθητική ή γνώμη, να σε προστατεύσω ή να σε προφυλάξω από κάτι το οποίο μπορεί να έρθει, κάτι που μπορεί να έχω ζήσει. Και γι’ αυτό σου λέω τη συμβουλή μου».

Η σύγκριση με τον Ακύλα και η ταμπέλα «ο γιος του Πάριου»

Η τροπή που πήραν τα πράγματα στον διαγωνισμό έφερε στο προσκήνιο και την έντονη κριτική, με τον Good Job Nicky να έρχεται αντιμέτωπος με σχόλια που αφορούσαν την καλλιτεχνική του καταγωγή. Ο Χάρης Βαρθακούρης υπεραμύνθηκε των ικανοτήτων του αδερφού του, κάνοντας παράλληλα μια αναδρομή στα δικά του βιώματα γύρω από την αμφισβήτηση.

Σχετικά με τις αντιδράσεις και την επικράτηση του αντίπαλου κομματιού, υπογράμμισε:

«Αυτό δεν ακυρώνει και δεν αλλάζει το γεγονός, ότι ο τύπος είναι φανταστικός, ότι είναι ένα τεράστιο ταλέντο, το οποίο δέχτηκε και ένα τεράστιο πόλεμο ξαφνικά. Δηλαδή, είχε τόσο ρεύμα ο Ακύλας, που πρώτη φορά ένιωσε ο Νικόλας, κάτι το οποίο το έχω νιώσει στο παρελθόν, το να δέχεσαι το “ο γιος του Πάριου”, δηλαδή, “είσαι εκεί όχι επειδή το αξίζεις”. Το έχω ζήσει, το έχω περάσει. “Έλα, μωρέ, αν δεν ήταν ο πατέρας του, δεν θα τον ήξερε ούτε η μάνα του”. Πλέον δεν με αγγίζει, αδιαφορώ, κάποτε μου στερούσε τον ύπνο ή την όρεξη».

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην εκπομπή Νωρίς Νωρίς τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Υπενθυμίζεται ότι ο Good Job Nicky τερμάτισε στη δεύτερη θέση της εγχώριας επιλογής, ενώ την εκπροσώπηση ανέλαβε ο Ακύλας με το κομμάτι «Ferto», το οποίο έφτασε μέχρι τη δέκατη θέση στην τελική κατάταξη της Eurovision 2026.