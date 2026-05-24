Για τη συμμετοχή του στη φετινή Eurovision μίλησε σε δηλώσεις του που προβλήθηκαν την Κυριακή 24/5 ο Akylas. Εκφράζοντας τη στεναχώρια του τόνισε πως είχε προσδοκίες για μία καλύτερη θέση και επεσήμανε πως έδωσε την ψυχή του.

«Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο αυτό το διάστημα. Στενοχωρηθήκαμε, αλλά τώρα πάμε για άλλα. Προχωράμε. Το άλμπουμ μου “Press start” βγαίνει σήμερα το βράδυ. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Ξεκινάω τις συναυλίες μου, οι οποίες θα είναι υπερπαραγωγή. Ήθελα πολύ να επενδύσω στις συναυλίες μου και να φέρω κάτι καινούριο. Νομίζω χρειάζομαι λίγο χρόνο ακόμα να το συνειδητοποιήσω. Δεν έχω πάρει πολύ τον χρόνο μου γιατί η αλήθεια είναι με το που γύρισα αρρώστησα και μετά ξεκίνησα κατευθείαν πρόβες. Αλλά οι άνθρωποι που με στηρίζουν και με αγαπάνε μου δείχνουν τι έζησα νομίζω και μου το υπενθυμίζουν ξανά» δήλωσε στο Mega και την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

«Σίγουρα είχαν γεννηθεί προσδοκίες. Γιατί η αλήθεια είναι πως οι στοιχηματικές από την αρχή μας είχαν πολύ ψηλά. Από ό,τι φάνηκε έπεσαν εντελώς έξω. Δηλαδή το top three που ήμασταν βγήκε εκτός πεντάδας όλο. Αλλά αυτό θέλω να πω σίγουρα όλους μας είχε κάνει να το πιστέψουμε πολύ. Και εγώ πραγματικά έδωσα την ψυχή μου και προσπάθησα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Εντάξει, σίγουρα υπήρχε μια μικρή στεναχώρια και ένας φόβος λίγο για το τι θα γίνει τώρα που θα γυρίσω και αν θα με δεχτούν, αν όχι. Το βίντεο που ανέβασα το πρώτο κιόλας ήταν από το δωμάτιο του ξενοδοχείου μου που δεν μπόρεσα να κοιμηθώ μέχρι το πρωί και μετά με το που πήγα, με το που πήγα στο αεροδρόμιο της Βιέννης και έζησα όλο αυτόν τον κόσμο να μου λέει “ευχαριστούμε γι’ αυτό που μας έκανες να ζήσουμε και είσαι ο νικητής μας”. Δηλαδή ένιωσα κατευθείαν τόση πολλή αγάπη που συγκινήθηκα πραγματικά, δηλαδή και στο αεροπλάνο», συμπλήρωσε.

«Κάποια σχόλια σίγουρα με στενοχώρησαν, αλλά εντάξει… Σίγουρα ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του άποψη και εννοείται πάντα σεβαστή. Κάποια πράγματα με πλήγωσαν λίγο, αλλά από την άλλη it’s ok, ο καθένας έχει τη δική του άποψη, έχει τη δική του αισθητική. Σε κάποιους δεν άρεσε, σε κάποιους άρεσε. Εγώ κρατάω ότι το απόλαυσα, ότι ήμουν με μια υπέροχη ομάδα εκεί πέρα, οπότε κρατάω τα όμορφα» τόνισε κλείνοντας ο Akylas.