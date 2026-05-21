Ο Akylas έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους που τον περίμεναν έξω από το κτίριο της ΕΡΤ, το πρωί της Πέμπτης 21 Μαΐου.

Ο τραγουδιστής, που κατέκτησε την 10η θέση στον διαγωνισμό της Eurovision, ανέφερε αρχικά: «Η αλήθεια είναι πως ήταν ένα πολύ δύσκολο και ζόρικο ταξίδι. O οργανισμός μου εξαντλήθηκε, αλλά τώρα είμαι καλά. Προσπαθώ να κρατάω τα καλά και τα καλά είναι πάρα πολλά. Έζησα παιδιά το όνειρό μου. Από την Καπνικαρέα βρέθηκα στη μεγαλύτερη μουσική σκηνή της Ευρώπης, στη Eurovision. Κρατάω τα καλύτερα πραγματικά και συνεχίζουμε μπροστά. Όσο θρηνήσαμε, θρηνήσαμε. Τώρα πάμε να κάψουμε το πελεκούδι, γιατί σας έχω αλμπουμάρα. Είχε ανέβει γενικά ο πήχης ψηλά και οι προσδοκίες, μάλλον λόγω στοιχημάτων, γιατί μας είχανε στις πρώτες τρεις θέσεις για πέντε μήνες περίπου. Αλλά απ’ ό,τι φάνηκε τελικά τα στοιχήματα δεν έπαιξαν καθόλου ρόλο. Πραγματικά έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, δηλαδή έδωσα ψυχή πραγματικά σε όλο αυτό το project».

Στη συνέχεια, εξήγησε τον λόγο που ζήτησε συγγνώμη: «Γιατί περίμεναν πολλά. Και εμείς περιμέναμε περισσότερα, και εντάξει, ένιωσα πραγματικά ότι έχω κάνει κάποιο λάθος εγώ. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή, παιδιά, ήταν για μένα κάτι πολύ βαρύ. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ και δεν ήξερα πραγματικά πώς θα γυρίσω, πώς θα αντικρίσω τον κόσμο. Ένιωσα ότι μπορεί να έρθει απόρριψη, όπως είπα κιόλας έφαγα ένα σύνδρομο εγκατάλειψης, λέω, “τώρα θα χαθούν, θα εξαφανιστούν όλα”. Οπότε αυτό ψυχολογικά δηλαδή με επηρέασε πολύ, αλλά τώρα είμαι πολύ καλά, το ξεπέρασα. Σίγουρα θα πήγαινα ξανά στη Eurovision. Αν με θέλετε, call me!».